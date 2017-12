Transporte pesado anuncia bloqueos de carreteras desde la próxima semana



29/12/2017 - 19:58:52

Santa Cruz, (ABI).- Los transportistas y médicos bloquearon cerca del mediodía los accesos a las oficinas de la Aduana Nacional en rechazo al nuevo Código de Sistema Penal y anuncian bloqueos de carreteras desde la siguiente semana, informaron fuentes sindicales.



"Nosotros nos hemos movilizado a través de una marcha pacífica para demostrarle a este Gobierno que no estamos de acuerdo con el Código de Sistema Penal y queremos su abrogación, en caso de que no lo haga la próxima semana bloquearemos las carreteras y las fronteras", advirtió el ejecutivo del Transporte Internacional, Juan Yucra.



A diferencia de los médicos que insisten en la anulación del artículo 205 que sanciona la mala práctica profesional, los transportistas piden la abrogación absoluta de la norma, porque según ese sector al menos cuatro artículos criminalizan y afectan su actividad.



Por su parte, el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Henry Montero, anunció que las medidas de presión a partir de la fecha se harán de manera conjunta con los transportistas.



"Esta movilización junto con el transporte pesado es para demostrar que este no es problema sólo de los médicos sino de la población en general, son muchos artículos que están en observación y por cuestión de principios no debía aplicarse y trabajar uno nuevo con todos los sectores", agregó Montero.



Los médicos del país acatan un paro desde el 23 de noviembre pasado en rechazo a la aprobación del artículo 205 del nuevo Código del Sistema Penal, referido a la mala práctica profesional, y el funcionamiento de la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema de Salud público y privado.