¿Qué pasará con Venus en 2018? Las predicciones de una de las grandes videntes del siglo XX



29/12/2017 - 15:33:33

Actualidad.- El 2018 ya está por llegar, y en la Red circulan supuestas predicciones que realizó la vidente Baba Vanga para el próximo año. Una de las presuntas profecías de esta vidente búlgara, conocida también como la "Nostradamus de los Balcanes" y que predijo varios grandes acontecimientos, señala que la humanidad descubrirá una nueva forma de energía en Venus.



A raíz de las especulaciones que se generaron, la revista Newsweek consultó a Paul Byrne, geólogo planetario de la Universidad Estatal de Carolina del Norte (EE.UU.), quien estudia la superficie de Venus. Según el científico, ese planeta se parece mucho a la Tierra en parámetros como tamaño, densidad y gravedad, aparte de encontrarse en una zona habitable. Sin embargo, hay grandes desafíos a la hora de estudiarlo debido a que la ciencia no tiene nuevos datos sobre Venus. La última vez que una nave espacial pudo recopilar datos de su superficie fue hace dos décadas, destaca el especialista.



La superficie de Venus, según el medio, es muy difícil para explorar, puesto que las nubes de dióxido de carbono de su atmósfera bloquean la mayoría de las herramientas estándar.



Por este motivo, el científico subraya que no sabemos mucho sobre la superficie de Venus ni tampoco sobre qué formas de energía podría albergar. Para entender qué es lo que sucede en su superficie habría que examinar una muestra en laboratorios terrestres, sin embargo eso no va a suceder en los próximos tiempos, aseguró.