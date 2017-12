Steve Jobs fabrica jeans en Italia y Apple no puede hacer nada para impedirlo

29/12/2017 - 15:28:43

Actualidad.- Tras años de litigio, dos hermanos italianos, Vincenzo y Giacomo Barbato, han ganado una curiosa batalla legal contra Apple. Los dos emprendedores podrán seguir usando el nombre del fundador de Apple para su propia marca de ropa, Steve Jobs, informa The Verge.



El litigio comenzó en 2012, cuando los dos hermanos descubrieron que Apple nunca había registrado el nombre de Jobs. Después de pasar años creando productos para otras empresas, la pareja se decidió a lanzar sus propios diseños y eligió Steve Jobs como el nombre para la flamante marca.



Apple, como era de esperar, demandó a los hermanos por usar el nombre del fundador del gigante tecnológico. Sin embargo, la justicia italiana ha dado la razón a los dos hermanos. Apple basó su argumentación legal en diseño del logotipo de Steve Jobs: una letra "J" con la famosa mordedura de la manzana de Apple coronada por una hoja.



El tribunal italiano que ha deliberado el caso ha dictaminado que la letra "J" "no es comestible" y, por lo tanto, la mordedura no ha sido robada del logotipo icónico de Apple, por lo que ha respaldado la identidad de la marca registrada por los hermanos Barbato.



La pareja continuará creando sus productos, "jeans", camisetas y bolsos además de otros accesorios, bajo la marca Steve Jobs. Sin embargo, su objetivo máximo es lanzar la producción de dispositivos electrónicos, por lo que algún día podríamos ver un teléfono marca Steve Jobs junto a un iPhone en las tiendas.