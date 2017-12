El noble gesto que tuvo Taylor Swift con una seguidora embarazada



29/12/2017 - 14:01:13

El espectador.- Una fan de la cantante llamada Stephanie ha revelado ahora que su ídolo le compró una casa tras enterarse de que atravesaba una situación financiera muy delicada y que estaba en embarazo.





Si de algo ha presumido siempre la cantante Taylor Swift ha sido de mantener una estrecha relación con sus seguidores a través de las redes sociales: en los inicios de su carrera, como manera de sentirse acompañada durante sus temporadas en la carretera, y más adelante para agradecer su apoyo incondicional durante su transición del country a estrella internacional del pop.



A lo largo de los años, la intérprete ha sorprendido a sus incondicionales con regalos de Navidad, invitaciones a alguna de sus casas para escuchar en exclusiva sus discos inéditos y, en contadas ocasiones, presentándose en su puerta con algún obsequio, pero pocas veces había conseguido cambiarle la vida a alguien como lo ha hecho con una admiradora llamada Stephanie.



"He estado planteándome si debía o no compartir esta historia durante un tiempo", arranca el mensaje que ha compartido ahora Stephanie a través de la nueva app de la artista. "Finalmente esta noche he decidido contaros lo que Taylor hizo por mí. Muchos de ustedes saben que durante ocho de los nueve meses de mi embarazo no tuve hogar. Para resumir, nuestro primer apartamento fue clausurado por razones de salud y seguridad y lo perdimos todo. Y para rematar, durante esa misma época Matthew [su pareja] perdió su trabajo".



A diferencia de otros seguidores, que han hecho llegar sus historias a sus ídolos a través de las redes sociales con la esperanza de que estos decidieran ayudarles financieramente, Stephanie nunca se planteó esa opción. Sin embargo, la complicada situación que atravesaba llegó a oídos de Taylor gracias a la madre de la joven, que se puso en contacto con ella para pedirle que "intentara hacerla sentirse especial" durante uno de sus conciertos de Mánchester a los que tenía previsto asistir.



"Tras el espectáculo, Taylor nos invitó a su camerino y me dijo: "Stephanie, formas parte de mi vida desde hace mucho tiempo y nunca me has pedido nada. Podías haberme pedido ayuda y yo te la habría dado. Pero no lo has hecho... Tu madre me ha contado todo". Me dijo que quería devolverme el dinero de la entrada, pero lo que en realidad hizo fue comprarnos una casa y todo lo que necesitaba para mi bebé", continúa.



La explicación que la artista le dio sobre su generoso gesto fue que no quería que pasara los primeros meses de vida de su retoño preocupándose por el dinero.



"Esa noche me tendió la mano y me levantó del suelo, lo mismo que llevaba haciéndolo durante doce años. La querré siempre", recuerda emocionada.