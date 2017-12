Morales: No queremos que falsos médicos maten al pueblo

29/12/2017 - 11:40:23

Cristal Mayu, (ABI).- El presidente Evo Morales afirmó el viernes que el Gobierno nacional no dejará que "falsos médicos" maten a la población y ratificó su apoyo a la vigencia del artículo 205 del nuevo Código Penal, que sanciona la negligencia médica y que desató movilizaciones y un paro indefinido del sector salud hace más de un mes.



A su juicio, con el articulo 205 los "buenos médicos deben estar felices y contentos", porque sólo castiga la mala práctica y la negligencia con la que algunos galenos tratan a los pacientes, en especial a aquellos que no tienen recursos.



"Cuál es el tema de fondo, no queremos que haya falsos médicos para que maten al pueblo con la llamada negligencia médica. Algunos se hacen pasar por médicos, pero nos matan y nos arruinan", dijo en una concentración de campesinos en la localidad de Cristal Mayu, donde entregó viviendas.



Morales lamentó que dirigentes del Colegio Médico de Bolivia, que participaron en la elaboración del artículo 205 del nuevo Código Penal, ahora rechacen esa norma y aticen un conflicto con fines políticos.



Los médicos del país acatan un paro nacional desde el 23 de noviembre, en rechazo al funcionamiento de la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema de Salud, creada por decreto, y al artículo 205 del Código Penal, que supuestamente criminaliza la actividad de los galenos.



El jueves, el Gobierno reiteró su convocatoria al diálogo a los médicos; sin embargo, ese sector determinó continuar con sus medidas de presión.