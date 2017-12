Sucre: Alerta por Gerencia de Redes



Correo del Sur.- YPFB ya dio por válido el estudio de campos compartidos sobre el megacampo gasífero Incahuasi que tomó límites no oficiales entre Chuquisaca y Santa Cruz, y terminó beneficiando sólo al departamento oriental al declarar que todo el reservorio se encuentra en su territorio. No obstante, esto fue reparado por una sentencia constitucional.



Otro duro golpe a la región. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) planea desmembrar la Gerencia de Redes y Ductos de Gas con un proyecto que tiene por fin modificar su estructura, dejando en el limbo el traslado de su sede a Sucre, como manda la Ley de Hidrocarburos 3058, hasta ahora incumplida. Ayer estaba previsto que una reunión de Directorio tratara el punto, pero se suspendió ante la representación de Chuquisaca. Cívicos y parlamentarios se declararon en alerta.



El Directorio de YPFB fue convocado ayer a una reunión extraordinaria, con cinco puntos a tratar, entre ellos la modificación de la estructura organizacional de la estatal petrolera.



Según un documento al que CORREO DEL SUR accedió y difundió después del mediodía de ayer, los propósitos de tal reestructuración serían, entre otros, fusionar seis distritos de redes de gas en sólo tres, transferir las principales oficinas operativas de la Gerencia de Redes a otras reparticiones de YPFB e inclusive modificar el nombre de esa gerencia.



Con la modificación de la estructura organizacional de la Gerencia de Redes, se fusionarían los distritos de La Paz y El Alto, los de Sucre y Potosí, y los de Santa Cruz y Beni.



Asimismo, el documento señala que “se modifica la denominación” de la Gerencia de Redes de Gas, aunque no menciona cuál será su nuevo nombre.



Según informó el director en YPFB por la Gobernación de Chuquisaca, Miguel Colque, al final de la tarde, la reestructuración no se trató a pedido suyo, ante la amenaza latente de que ello implicara dividir la Gerencia Nacional de Redes y Ductos de Gas para evitar que, como establece el artículo 23 de la Ley de Hidrocarburos, sus oficinas se instalen y funcionen en Sucre.



“Como departamento de Chuquisaca hicimos prevalecer nuestra solicitud de que se dé cumplimiento a la ley 3058 que está vigente y que se dé cumplimiento a su artículo 23. En ese sentido se generó un debate, hicimos una muy buena representación y concluyó la reunión en la suspensión del punto. Antes de que entremos a la reunión de Directorio ya mostramos nuestra observación”, remarcó Colque, al señalar que su representación tuvo una aceptación positiva de la mayoría de los directivos aunque no precisó quiénes. Se desconoce la fecha de la nueva convocatoria.



Consultado, el Director de Chuquisaca en YPFB negó que se pretenda desmembrar la Gerencia de Redes; el objetivo, dijo, es modificar toda la estructura de YPFB Corporación con el fin de optimizar el aspecto económico y reducir la burocracia, pero “era el momento oportuno para mostrar y pedir el cumplimiento de la Ley de Hidrocarburos”, acotó.



No obstante, mientras el tema quede pendiente admitió que hay riesgo de que la Gerencia sufra modificaciones en su integridad, pero insistió que desde su representación no aprobará ningún cambio a la estructura que esté fuera de la ley.



Pese a que la norma establece a Sucre como sede, la Gerencia de Redes y Ductos de Gas funciona en La Paz con más de 600 trabajadores y según se conoce cuenta con un presupuesto anual de 420 millones.



Ante la situación, el Comité Cívico de Chuquisaca, en la voz del tercer vicepresidente Delfín Romero, advirtió que no permitirá “otro amedrentamiento más a Chuquisaca”, responsabilizó del posible desmembramiento de la Gerencia de Redes a la Gobernación, por no hacer cumplir las normas, y dijo que ello es una nueva muestra de que el Gobierno tiene “rencor” hacia Chuquisaca.



Anunció que los cívicos se reunirán a las 15:00 de hoy para analizar el tema.



A su turno, el portavoz de la Comisión Técnica de Defensa del campo Incahuasi, Fernando Rodríguez, lamentó que la ley sólo se cumpla para algunos, pues la Gerencia de Exploración y Exportación está en Santa Cruz, la Gerencia Industrial en Cochabamba, la Comercial en La Paz, pero no es el caso de Sucre.



"Es una discriminación para con Sucre, pero además es un delito el que se incumpla la ley", agregó, al destacar que sí bien la gerencia no tiene que ver con ingresos directos, hay un daño económico a la región por coartar de fuentes de empleo.



Recordó que tampoco se cumple el compromiso del Gobierno de actualizar el estudio de campos compartidos con Tarija en el caso del megacampo gasífero Margarita para determinar las regalías que le corresponden a Chuquisaca.



Finalmente, atribuyó la situación a la carencia de “peso político” del Departamento en altos cargos del Estado como ocurre con otras regiones.



El diputado Oscar Urquizu (UD) coincidió en que si el Directorio concreta el desmembramiento incurriría inclusive en un delito de resoluciones contrarias a la Constitución y a la ley. “Estaría desconociendo sus propias competencias y atribuciones. La ley está por encima del Directorio. El único que puede modificar la sede es la Asamblea Legislativa Plurinacional”, resaltó.



Sí es que el Directorio de YPFB comete un exceso sobre la normativa, anunció que los parlamentarios de oposición presentarán una denuncia ante la Fiscalía General.



