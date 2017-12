Tarija: Cadena Uva, Vinos y Singanis estima generar $us 140 MM

El País.- Los viticultores del valle central de Tarija prevén generar 140 millones de dólares como resultado de la Cadena Productiva Uva, Vinos y Singanis de la campaña agrícola iniciada en mayo 2017 hasta mayo de 2018. Esta cantidad superará entre un 7 al 10 por ciento a la campaña anterior.



El presidente de Asociación Nacional de Viticultores Tarija (Anavit), José Sánchez, expresó que durante esta gestión no tuvieron las condiciones climatológicas adecuadas para optimizar la cantidad de la producción. Sin embargo, la calidad fue positiva y prevén conseguir 1.200.000 quintales de vid.



“Nos faltó un poquito las horas/frío. Es tan determinante (el frío) como el agua para la planta, al margen de eso también nos faltó agua porque las lluvias ayudan y fertilizan las plantas y el suelo. No hemos tenido tempranamente esto, por tanto no tenemos una extraordinaria carga como el año pasado pero sí tenemos calidad y esto va a compensar”, sostuvo.



Sánchez dijo que es probable que superen la cantidad de la campaña anterior con un 7 al 10 por ciento, aproximadamente, por la mejora en la calidad. En ese marco, también realizan acciones para mejorar el embalaje, pues se les pidió a los productores que pongan en cada cajón una identificación o etiqueta. “Eso va a permitir cada día que mejoremos más y también que se mejore en los precios”, enfatizó el viticultor.



El sector productivo vitivinícola genera en la región más de 140 millones de dólares por año, actividad que involucra a unas 4.200 familias con una producción de 1,2 millones de quintales de uva y 3.500 hectáreas de superficie cultivada. Esta actividad registra un crecimiento promedio anual del 7 por ciento y aporta más de 14 millones de dólares en impuestos, es decir 0,3 por ciento del total de las recaudaciones del país, según datos del Complejo Uvas, Vinos y Singanis (CUVS).



Exportación

Para la gestión 2018, la Gobernación del departamento de Tarija en coordinación con la Cadena de Uvas, Vinos y Singanis del valle central, la Anavit y el Centro Vitivinícola de Tarija (Cevita), tienen previsto iniciar un proyecto piloto para la exportación de uvas y vinos al mercado europeo. Proyectan concretarlo desde marzo.



Esta información la dio a conocer el delegado de la Agencia del Desarrollo de la Gobernación de Tarija, Oscar Farfán, quien en su momento manifestó que tras un convenio de trabajo con la Cooperación Alemana se acordó que en el primer trimestre del año 2018 se llevará una buena cantidad de uvas y vinos a mercados de Alemania y otros países vecinos de Europa.



