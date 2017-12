Médicos no levantarán el paro y piden diálogo al gobierno sin condiciones

28/12/2017 - 21:02:20

La Paz, (ABI).- El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz, informó el jueves por la noche la decisión de los afiliados a esa entidad de no levantar el paro indefinido, como propuso el Gobierno para reanudar el diálogo, y ratificó que asistirán a la reunión sin condiciones.



"La respuesta a nuestro Primer Mandatario, exigir la pronta solución del conflicto al gobierno central sin condicionamientos ya que por el mandato de nuestras bases no levantaremos el paro general y la huelga de hambre hasta la solución de nuestras demandas", explicó a los periodistas.



Horas antes, el ministro de la Presidencia, René Martínez, dijo que el Gobierno garantiza que se instalará la mesa de diálogo inmediatamente los médicos suspendan el paro indefinido y repongan los servicios de salud porque no se puede reanudar las negociaciones cuando se han suspendido 8.000 cirugías en 35 días de huelga, 38.000 consultas por día y cuando más de 890.000 enfermos están esperando una atención inmediata en el país.



Según Cruz, los galenos quieren evitar mayores perjuicios a la población, pero reiteró que el presidente Evo Morales debe acceder a reunirse sin ninguna condición.



Los médicos del país acatan un paro nacional desde el 23 de noviembre, en rechazo al funcionamiento de la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema de Salud, creada por decreto, y al artículo 205 del nuevo Código Penal referido a la mala práctica profesional, que supuestamente criminaliza la actividad de los galenos.