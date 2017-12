Ministro de Educación cuestiona que médicos atiendan en sus clínicas privadas



28/12/2017 - 18:53:03

Tarija, (ABI).- El ministro de Educación, Roberto Aguilar, cuestionó el jueves que los médicos que acatan un paro desde el pasado 23 de noviembre estén atendiendo en sus clínicas privadas, aprovechándose de la necesidad de la población.



"Lo lamentable es que mientras están en paro en los hospitales públicos, los médicos están atendiendo en sus consultorios privados, en el caso de La Paz han llegado a extremos dramáticos de haber filas en las clínicas privadas y consultorios privados", dijo a los periodistas.



Los médicos del país acatan un paro nacional desde el 23 de noviembre, en rechazo al funcionamiento de la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema de Salud, creada por decreto, y al artículo 205 del nuevo Código Penal referido a la mala práctica profesional, que supuestamente criminaliza la actividad de los galenos.



Aguilar lamentó que los galenos acaten el paro en los centros de salud públicos, pero sigan atendiendo en clínicas privadas.



"Paran en los hospitales públicos, pero no paran en sus clínicas particulares, es muy lamentable. Por eso creemos que tiene una connotación política la medida, el tema es generar un contexto de enfrentamiento al Gobierno y no encontrar una solución al tema de la salud", agregó.



Añadió que al igual que los paros en el área de educación, que afectan a los que no pueden pagar un colegio privado, ocurre lo mismo en el sector salud, "los más pobres son los más afectados".