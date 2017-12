Rada: Mitma respaldó a médicos sin apoyo de organizaciones afiliadas a la COB



28/12/2017 - 18:13:51

La Paz, (ABI).- El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, denunció el jueves que el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, desconoció el estatuto de esa entidad matriz de los trabajadores bolivianos para convocar a un ampliado en Cochabamba y respaldar la movilización de los médicos sin el apoyo de las más importantes organizaciones afiliadas a esa organización sindical.



"Resulta que con ellos se reúne y de esa reunión a nombre del movimiento sindical plantea un respaldo al colegio médico, que repito no es resultado de un debate que se hubiera dado en las filas sindicales", dijo a los periodistas.



Rada explicó que en ese ampliado no participaron representantes de los trabajadores mineros asalariados, fabriles, ferroviarios, petroleros, trabajadores de Luz y Fuerza, del magisterio rural, constructores, artesanos y normalistas, entre otros.



Horas antes Mitma aseguró que el ampliado de la COB realizado en Cochabamba determinó encabezar las protestas en contra del nuevo Código de Sistema Penal y exigir la abrogación total de esa norma.



"Es lamentable que por cálculos políticos y partidarios algunos dirigentes estén tratando de engañar a la opinión pública tratando de hacer pasar una reunión por un ampliado orgánico de la COB, cosa que no se ha dado", remarcó a contramano el Viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales.



Rada reiteró que la salida al conflicto con los galenos pasa por que los dirigentes de ese sector depongan sus medidas de presión que, subrayó, priva a la población de un derecho humano.



En esa línea, pidió que asistan a la convocatoria del presidente Evo Morales a un Encuentro Nacional por la Salud y la Vida.



"Yo no creo que haya sectores de la población que respalden una medida que afecta un derecho esencial de la población como es el derecho a la salud, entonces la iniciativa que ha sido planteada por el Presidente es una iniciativa participativa, es una iniciativa que busca transformar el sistema de salud", complementó.