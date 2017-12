Médicos de Montero piden a sus pares movilizados retomar el diálogo



28/12/2017 - 16:56:45

La Paz, (ABI).- Los médicos de la ciudad de Montero, en el departamento de Santa Cruz, pidieron el jueves a sus pares movilizados retomar el diálogo con el Gobierno nacional y restituir el normal funcionamiento de los establecimientos de salud en el país, para no seguir poniendo en riesgo la salud de la población boliviana.



En una resolución aprobada y suscrita por esos profesionales, ese sector también expresó su respaldo y apoyo a la vigencia del artículo 205 del Código Penal, porque "contempla sanciones menores a las del actual Código Penal, previo proceso fundamentado en pruebas de instancias técnicas, científicas imparciales, idóneos y pertinentes".



Los médicos rechazan la aprobación del artículo 205 del nuevo Código Penal, referido a la negligencia médica, y el funcionamiento de la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema de Salud público y privado, creada por decreto.



"Instamos al Colegio Médico nacional y demás sectores movilizados a deponer actitudes, reinstalar el diálogo con el Gobierno nacional y volver a restituir el normal funcionamiento de los establecimientos de salud del país, para no seguir poniendo en riesgo la salud de la población boliviana", remarca esa resolución.



El documento aclara que el artículo 205 no contempla en su texto el embargo de bienes ni el retiro del título profesional, situación que ha creado desinformación y temor en los profesionales del sector de salud.