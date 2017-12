Gobierno: La única vía de diálogo con médicos es la restitución de las consultas



28/12/2017 - 16:51:55

Santa Cruz, (ABI).- El viceministro de Autonomías, Hugo Siles, señaló el jueves que la única vía para entablar un diálogo sincero entre el Gobierno y los médicos es la restitución de las consultas externas a la población, que fue la más afectada por el paro que comenzó desde el 23 de noviembre pasado.



"No pedimos que se deje de lado los piquetes de movilización sino que restituyan el servicio de salud, porque no se puede dejar sin atención a la población, el presidente Evo Morales mostró toda su voluntad para entablar un gran diálogo para reestructurar el sistema de salud", dijo a los periodistas.



Los médicos del país acatan un paro desde el 23 de noviembre pasado en rechazo a la aprobación del artículo 205 del nuevo Código del Sistema Penal, referido a la mala práctica profesional, y el funcionamiento de la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema de Salud público y privado.



Siles explicó que la apertura de los servicios de salud es necesaria porque, sólo en Santa Cruz, al menos 10.000 cirugías fueron suspendidas durante el paro de los galenos y más de 100.000 personas no recibieron atención externa.



La autoridad explicó que existe toda la voluntad del Gobierno nacional para reestructurar el sistema de salud y superar todas las falencias que existen.