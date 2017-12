Autoridad Minera reporta 673 concesiones mineras revertidas por improductivas



28/12/2017 - 16:41:35

La Paz, (ABI).- El director de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Erik Ariñez, reportó el jueves que hasta el momento se revirtieron a favor del Estado 673 concesiones mineras privadas que no tenían actividad ni inversión y, por lo tanto, fueron consideradas improductivas.



"Hasta el momento se han dado 673 reversiones de derechos mineros", dijo en la Rendición de Cuentas de la AJAM.



Las concesiones mineras que no están activas o no cumplen ninguna función económica social son revertidas al Estado, en el marco de la Ley 403 de Reversión de Derechos Mineros, promulgada el 18 de septiembre de 2013.



Ariñez explicó que el Viceministerio de Política Minera es la entidad encargada de realizar las inspecciones en posibles áreas mineras improductivas y remite la información a la AJAM para que proceda con la reversión.



"Hemos hecho reversiones a todos aquellos actores productivos mineros que no estuviesen cumpliendo con una función económica social, que no estuviesen realizando actividades mineras en las áreas donde tienen derechos", agregó.