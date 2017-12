Apple continúa acumulando demandas por su decisión de disminuir el funcionamiento en sus iPhone más viejos



28/12/2017 - 15:13:14

Emol.- Luego de que usuarios reportaran problemas de funcionamiento en los iPhone 6, 6S, SE y 7 cuando las baterías de los dispositivos comenzaban a bajar su capacidad y Apple lo confirmara, las denuncias no han parado.



Esta semana se sumaron cinco nuevas acciones legales entre contra de la firma tecnológica a las ya ingresadas desde distintas ciudades de Estados Unidos. En esta oportunidad se trata de denuncias desde Nueva York, según detalla el medio local USA Today, por usuarios que se sintieron engañados por esta medida.



El problema se origina en la decidió de Apple de bajar el funcionamiento de los dispositivos una vez que se detecta que las baterías de litio comienzan a bajar su capacidad, algo que llega dentro de las actualizaciones periódicas del sistema operativo iOS. Si bien la medida es tomada para evitar problemas en el teléfono y así alargar la vida útil de los iPhone, los usuarios alegan que al no ser informados tomaron la decisión de actualizar sus teléfonos por modelos más recientes, en vez de sólo remplazar la batería. De acuerdo a Apple, esta medida de seguridad se justifica bajo la premisa que los teléfonos comenzarían a experimentar reinicios forzados al solicitar más recursos de los que el dispositivo es capaz de realizar, para así evitar daños en los componentes internos. Es por esto que las denuncias alegan perjuicios económicos al forzar a los usuarios a actualizar el teléfono completo por uno más nuevo. Por su parte, la firma ha asegurado que la medida es por el bien de los equipos, a pesar de que no es informada adecuadamente a los usuarios y aseguraron que continuarán aplicándola con los futuros dispositivos.