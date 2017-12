¿Aún sube su teléfono móvil con la mano para mejorar la cobertura? ¡No sirve para nada!



25/12/2017 - 16:34:24

Actualidad.- La periodista del portal The Verge Ashley Carman ha desmentido la creencia popular de que la ausencia de cobertura puede solucionarse al subir, cuanto más mejor, el móvil con una mano.



Para comprobar si este inusual procedimiento de verdad ayuda a recuperar la conexión o si al menos tiene algún fundamento, Carman ha hablado el profesor de ingeniería eléctrica e informática de la Universidad Rice (EE.UU.) Lin Zhong. La respuesta es un "no" tajante.



Lin Zhong explica que la cobertura móvil nos rodea y es mayormente homogénea, con lo cual elevar la mano en busca de un mejor señal no cambiará la situación. En vez de hacer este gesto, más útil es caminar unos metros y alejarse del lugar donde la cobertura sea mala.



El profesor de la universidad estadounidense precisó que en las ciudades la cobertura puede empeorar por la presencia de edificios, que afectan al modo en que la señal llega al dispositivo electrónico.