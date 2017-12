Los 12 pilotos bolivianos alistan los motores para el Rally Dakar



25/12/2017 - 10:50:55

Los Tiempos.- A 13 días del inicio de una nueva odisea, los 12 competidores bolivianos que participarán en el rally Dakar 2018 alistan sus motores y ya definen la logística para partir el sábado 6 de enero desde Lima y con destino a Córdoba, con descanso en La Paz y cuatro etapas que atravesarán el suelo boliviano.



Una vez más (por quinto año consecutivo), Bolivia ingresará en los ojos del mundo, una vez más en el circuito del deporte tuerca y su importante competición.



Muchos de los pilotos nacionales ya emprenderán viaje estos días rumbo a Lima para participar de la cuadragésima versión de una competencia que ya lleva 10 ediciones en el continente, luego de mudarse desde su origen africano hacia su nueva residencia sudamericana.



En esta oportunidad, Bolivia contará con 12 competidores, tres menos que en 2017, con tres debutantes absolutos y muchas ausencias de último momento.



En la categoría motos no habrán muchas variantes, a diferencia de la edición 2017: los mismos estarán presentes, a la cabeza de Juan Carlos “Chavo” Salvatierra (ahora competirá con el número 11), Fabricio Fuentes (38), Daniel Nosiglia Jager (33), Walter Nosiglia Jager (55) y el valluno Danny Nogales (109).



En cuadriciclos se incrementó el número de competidores a diferencia de 2017: ahora estarán presentes cuatro, con Walter Nosiglia (256), el único boliviano que ganó etapas en el Dakar, Leonard Martínez (289), Suanny Martínez (290) y el debut del paceño Hernán Paredes (292).



En autos, Bolivia sólo tendrá un competidor que vuelve a presentarse y dos debuts, luego del abandono de dos y la ausencia de tres que en 2017 llegaron a la meta.



Marco Bulacia (327) volverá al ruedo, mientras que Luciano Pérez (399) y Rilver Vásquez (405) harán su primera presentación.



A diferencia de 2017, Julio Roca y Rodrigo Gutiérrez decidieron automarginarse de la competición para priorizar otras carreras. Eduardo “Happy” Peredo, Luis Barbery y Orlando Careaga no volvieron a presentarse y sus nombres sólo quedarán en la estadística de participantes.



En la categorías camiones, que por tercer año ingresará al país, a la fecha no hubo un competidor nacional.



Perú regresa



Luego de cuatro ediciones, Perú nuevamente dirá presente en la competencia que organiza la Amaury Sport Organisation (ASO).



A diferencia de la edición pasada, Perú ingresa nuevamente al trazado y desplazó a Paraguay, nación que hizo su debut y única presentación en 2017 con una sola etapa.



Perú sumará su tercera edición en el recorrido (2012 y 2013) donde acompañaron a Chile y Argentina en el trazado.



Perú contará con seis etapas: Lima-Pisco, Pisco-Pisco, Pisco-San Juan de Marcona, San Juan de Marcona-San Juan de Marcona, San Juan de Marcona-Arequipa y Arequipa-La Paz, aquella que compartirá con Bolivia.



Bolivia en el top 15



El rally Dakar nació en 1979 como una competencia que inició Francia y atravesó territorios de Argelia, Níger, Malí y concluyó en Dakar, capital de Senegal.



En todos esos años y en puerta de la edición 40, Bolivia es el país 14 entre 29 naciones, según la cantidad de veces que albergó esta competición.



Desde 1979 hasta 2007, Europa y África se llevaron la mayor cantidad de ediciones.



Una amenaza de Al Qaeda de provocar atentados al rally en 2008 obligó a la ASO a suspender la carrera y para 2009 trasladó todo hacia Sudamérica.



En el subcontinente americano, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Perú fueron testigos de la competición.



Pero el listado de naciones que más veces albergaron la competición lo encabeza (lo hará durante muchos años) Senegal, con 28 presencias.



Le siguen Malí (22); Francia y Mauritania (21); España (15); Marruecos y Níger (13); Argelia (11); Argentina (9); Chile (7); Burkina Faso, Libia y Guinea (6); Bolivia (4); Angola, Túnez, Chad, Costa de Marfil, Egipto, Perú y Portugal (2); Camerún, Namibia, Gabón, República del Congo, República Centroafricana, Sudáfrica, Sierra Leona y Paraguay (1).



En 2018 habrán cambios, porque Argentina sumará 10 ediciones, Bolivia ascenderá a cinco y Perú tendrá tres.



LOS “GRANDES” QUE BOLIVIA ESPERA EN EL QUINTO AÑO



Para una nueva edición del rally Dakar en Bolivia (la quinta consecutiva), los aficionados al deporte tuerca aguardan ansiosos por ver a los “grandes” del volante una vez más competir por suelo patrio.



En autos, el francés multicampeón Stepháne Peterhansel, el catarí Nasser Al-Attiyah, los españoles Carlos Sainz y Nani Roma, entre otros.



En motos no será la excepción: Sam Sunderland (GBR), Mathias Walkner (AUT) y Gerard Farrés (ESP) serán otros que serán muy aguardados por los fanáticos.



Los “elefantes del desierto” también tendrán a sus máximas figuras en la categoría camiones.



La escudería rusa Kamaz volverá a busca el centro con Eduard Nikolaev (RUS), Airat Maardev (RUS) o el argentino Federico Villagra (Iveco) salen a competencia.



ETAPAS EN BOLIVIA



Etapa 6 (11/01) Arequipa-La Paz

En el ingreso desde Perú hacia Bolivia, la etapa constará de 445 km de enlace y 313 de especial.



LA PAZ (12/01) Día de descanso

Por segundo año consecutivo, Bolivia acogerá en La Paz el día de descanso el 12 de enero en el vivac.



Etapa 7 (13/01) La Paz-Uyuni

Luego del descanso en La Paz, la séptima etapa tendrá 301 km de enlace y 425 de especial.



Etapa 8 (14/01) Uyuni-Tupiza

Un corto enlace de 86 kilómetros contrastan con 498 km de especial, todo en suelo boliviano.



Etapa 9 (15/01) Tupiza-Salta

Tras cuatro días en suelo boliviano, el rally Dakar partirá hacia Argentina con 512 km de enlace y 242 de especial.