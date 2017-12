Cuatro grandes ligas en Europa están casi sentenciadas



25/12/2017 - 10:41:24

Los Tiempos.- Todavía quedan meses de competición, todavía quedan muchos partidos por jugar y puntos que ganar y perder. Todavía quedan duelos importantes, partidos de tú a tú y sorpresas de otros rivales. Todavía queda mucho para que un equipo se convierta en campeón de la liga de su país y levante el título. Pero las Navidades llegan a las grandes ligas de Europa con los primeros clasificados mirando desde lejos a sus perseguidores, pues llevan haciendo sus deberes desde que comenzó el curso y ahora están recogiendo sus frutos.



Pasa en España, Alemania, Inglaterra y Francia. En estas cuatro grandes competiciones del Viejo Continente, los líderes ya disfrutan de un importante colchón de puntos respecto al segundo clasificado. Se dice pronto, pero tanto el Barcelona, como el Bayern de Múnich, el Manchester City y el PSG brillan en la primera posición de la tabla a buena distancia de los segundos clasificados.



El Clásico ha servido para que los de Valverde sumen tres puntos más, lleguen a los 45 en las 17 jornadas que se han consumido y aumenten así aún más su distancia con el Real Madrid, ahora mismo cuarto clasificado con 31. Pero al segundo en cuestión, al Atlético de Simeone, le aventaja con nueve puntos después que los rojiblancos cayeran en Cornellá. Esa misma distancia es la que tiene el PSG con el Mónaco en el país vecino tras 19 fechas disputadas. Los de Unai y su MCN han cogido carrerilla para alzarse con el título de la Ligue 1 y ya llevan 50 puntos. Los segundos, los del Principado tienen que conformase con los 41. Los mismos que tiene el Lyon, tercer clasificado.



Y de Francia a Alemania siguiendo el mismo patrón. Porque la distancia entre el líder de la Bundesliga y el equipo que ocupa ahora mismo la posición de plata es de 11 puntos. El Bayern de Heynckes ha sumado 41 en 17 partidos, nueve más de los que lleva el Schalke. Curiosamente, los siguientes cuatro clasificados en la liga germana están igualados a 28 puntos: Dortmund, Leverkusen, Leipzig y Monchengladbach.



Premier, el más destacado



Pero si hay un equipo que se ha empeñado en dar por cerrada su liga cuanto antes ese es el Manchester City. Los de Guardiola son, junto al Barça, los dos conjuntos que todavía no saben lo que es hincar rodilla en la competición liguera. Eso y haber empatado un único partido —contra el Everton en agosto— hacen que los ingleses tengan 55 puntos.



Su mayor perseguidor, el United de Mou, ha dejado escapar demasiados puntos este curso ante su gran rival, por lo que ahora mismo están 13 puntos por detrás de los Citizens.



Líderes y acomodados. Así llegan Barcelona, PSG, Bayern y City a la Navidad. Si los segundos de sus ligas quieren pelearles el título no tienen tiempo que perder.



VACACIONES LUEGO DE LA DEBACLE DEL CLÁSICO



Los jugadores del Real Madrid disfrutan de siete días de vacaciones tras caer derrotados en el clásico del Santiago Bernabéu ante el Barcelona, en un plan que no varió por el resultado Zinedine Zidane, con el 30 de diciembre en sesión vespertina, como el momento de regreso al trabajo.



Poco después del final del partido ante el Barcelona, la tarde del sábado, las cuentas oficiales de los jugadores ya mostraban los viajes a sus lugares de origen.



Antes de que acabe 2017, la plantilla del Real Madrid comenzará a preparar el partido de Copa del Rey en Soria ante el Numancia del día 4, con dos entrenamientos el 30 y 31 de diciembre, y ya no descansará.