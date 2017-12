Vigilia de víctimas de dictadura cumple 5 años y 9 meses



25/12/2017 - 10:29:30

Los Tiempos.- Cinco años y nueve meses es el tiempo que llevan en vigilia las víctimas de las dictaduras en un precario campamento, al frente del Ministerio de Justicia, en busca precisamente de eso: justicia.



Todos conforman la Plataforma de Víctimas de la Dictadura, son ancianos, muchos sin jubilación ni seguro médico porque no pudieron aportar para su salud ni para una pensión por hacer frente y estar perseguidos durante los regímenes militares (1964 a 1982). La mayoría padece enfermedades propias de su edad, que se agravan por las secuelas de las torturas sufridas en el pasado: dolor de oído, de cabeza, problemas de pulmón, de riñones; otros además tienen amputaciones.



Se trata de luchadores sociales que resistieron el dolor físico y psicológico en las dictaduras más sangrientas: les reventaban la piel a palos, les perforaban los músculos con objetos punzocortantes, les sumergían en orines y excremento, les reventaban los tímpanos, hasta les amputaban los miembros. Muchos fueron desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente.



El Gobierno les pide certificados y testigos de las torturas para responder a sus demandas. “No hay voluntad política para resolver el problema, están esperando que muramos aquí todos para que se extinga el derecho. Un Gobierno revolucionario no quiere resolver nuestras demandas”, lamenta Julio Llanos, octogenario presidente de la Plataforma y que, como muchos de la vigilia, sufrió cárcel, tortura y hasta la amputación de un dedo de la mano.



Debido a que el Gobierno no hace caso a sus demandas, armaron un albergue que permanece por más de cinco años en el Paseo del Prado de La Paz, frente al Ministerio de Justicia. La “casa” tiene como paredes planchas de madera prensada, cubiertas por murales y pinturas con motivos de sus pedidos. El techo es de calaminas de plástico y metal, y como único piso, la acera.



En la pared interior, un altar con las 25 personas que fallecieron en lo que va la vigilia. Mantener una vigilia por más de cinco años es una tarea titánica para cualquiera, y mucho más para longevos con escasos recursos. Pero la fuerza de voluntad y la convicción de sus principios hace que los sexagenarios persistan en su lucha.







UNAS 10 PERSONAS PRACTICAN AUTOAYUDA



La vigilia está conformada por 10 personas: cinco están en el día y otras cinco durante la noche, y personas como Julio y Victoria están durante el día. Deben cuidar lo poco que tienen.



El grupo de vigilantes practica la ayuda mutua. Su único ingreso es la renta dignidad de 250 bolivianos al mes y la solidaridad de la población.



Los miércoles hay reunión general y ahí llegan más de 30 personas, que deben ser atendidas.