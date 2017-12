Chau Liga, bienvenida División Profesional



25/12/2017 - 10:21:11

El Diario.- La era de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano (LFPB), segunda parte del profesionalismo del balompié nacional, llegó a su fin el 17 de diciembre, después de 41 años y cuatro meses de vida, con la disputa de la última fecha (22) del torneo Clausura. A esto se añaden, como cotejos extras, el desempate entre Universitario y Petrolero.



El perdedor está disputando el descenso indirecto con Destroyers en partidos de ida y vuelta (el sábado goleó el canario). El ganador formará parte de la Primera División Profesional. La fundación de la LFPB, fue el 23 de agosto de 1977, con 16 clubes: cuatro de La Paz, cuatro de Cochabamba, cuatro de Santa Cruz, un equipo de Oruro, Potosí, Sucre y Trinidad. El primer presidente fue Alfredo Salazar (Cochabamba). Los sobrevivientes en el Clausura son: Bolívar y The Strongest, Oriente Petrolero, Blooming, Guabirá y San José.



El primer partido de la LFPB fue el 17 de septiembre de 1977. Blooming (3) Real Santa Cruz (1). El primer título fue para The Strongest que ganó en la final a Oriente Petrolero 3-1. El último campeón de la LFPB es Bolívar que consiguió 22 títulos.



En total la Academia ostenta 28 títulos desde la instauración del profesionalismo en Bolivia, en 1950.



NUMEROS DEL CLAUSURA



En el último torneo de la LFPB (Clausura) se disputó con 12 equipos. Se jugaron un total de 132 cotejos con 347 goles, con un promedio de 2,62 por partido.



Las delanteras más productivas: The Strongest con 42 goles, Wilstermann 39, Bolívar 35. El ataque menos efectivo, Real Potosí con 21 goles.



Bolívar y The Strongest, son los clubes con más partidos ganados con 12. Nacional Potosí y Sport Boys los menos vencedores sólo 6.



Blooming, el rey de los empates, 11 en total. Con menos empates San José y Nacional Potosí, con 3.



Bolívar y Blooming con menos derrotas, 4. En el otro extremo, Nacional Potosí cayó en 13 ocasiones, Sport Boys y Real Potosí en 11.



La nueva era, de la División Profesional se inicia el 21 de enero de 2018, con 14 equipos.



Resta conocer rol de partidos y sistema de campeonato.