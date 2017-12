Dakar: Pilotos bolivianos reciben llantas de regalo y venden cerveza para recaudar fondos



Página Siete.- Dos pilotos que conforman el Team Bolivia recibieron respaldo de los distintos gobiernos municipales a los que representan, de cara a su participación en la edición 2018 del Rally Dakar. El debutante Luciano Pérez, quien recibió 12 llantas para su vehículo, es uno de los beneficiados.



Pero la realidad del piloto paceño Hernán Paredes es distinta. El corredor contó la semana anterior que no tiene el apoyo económico “de ninguna empresa ni estatal ni privada”, por lo que decidió crear una campaña de recaudación de fondos. Vende cerveza que él fabrica.



Según Pérez, “el apoyo se siente, es increíble la cantidad de gente que me está dando una mano, gracias a Dios”. El Gobierno Municipal de Sucre le entregó los neumáticos de la marca Bf Goodrich, cuyo valor es de 43.606 bolivianos.



Pérez competirá en una camioneta Toyota Hilux del equipo RC Competition de Argentina. Su vehículo partirá mañana de Córdoba a Lima, donde llegará los primeros días de enero para participar de la largada oficial de la edición 2018 del rally más peligroso del mundo.



El piloto chuquisaqueño se suma a la lista de participantes que recibieron apoyo de parte de gobiernos municipales. La pasada semana tanto el cochabambino Danny Nogales como el cruceño Juan Carlos ‘Chavo’ Salvatierra fueron nombrados embajadores en la competencia de Cochabamba sorprendente una campaña para dar a conocer el nombre de ese departamento. En ese acto el primero el valluno pidió la ayuda económica a las autoridades.



En el caso de Nogales, se conoció que existen recaudaciones internas, mediante aporte voluntario, de parte de los trabajadores municipales para ayudar con los gastos de la competencia y todo este dinero recaudado será entregado antes de que parta rumbo a la capital peruana.



“Este año quisimos organizarnos un poco mejor y tratar de apoyar esta iniciativa de nuestro gran competidor. Y como se merece, antes de la competencia, para que él pueda tomar sus recaudos”, dijo el alcalde José María Leyes, quien también recordó que durante la competencia de este año se le entregó a la madre de Nogales 31.654 bolivianos que fue recaudado de la misma manera.



Paredes vende cerveza para recaudar fondos



Paredes, quien no recibió colaboración, creó una campaña de recaudación de fondos con los productos que él fabrica y con la comercialización de los accesorios con los que participará en esta competencia.



La venta de la polera con la que correrá el próximo año y de cerveza, bebida energética y bebida rehidratante, que fabrica su empresa, son la base de esta campaña con la que quiere palear un poco los gastos que tendrá en la competencia.