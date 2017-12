Opositor pide cambio del 80% del gabinete de Evo



25/12/2017 - 10:11:28

Página Siete.- El diputado opositor Amilcar Barral pide al presidente del Estado Evo Morales el cambio del 80% de su gabinete por falta de capacidad y celeridad en la ejecución de proyectos. El legislador destaca la gestión de los ministros de Educación y de Economía.



“El 80% del gabinete de Morales es gente totalmente desconocida, no es gente operativa, sólo cuando hay conflictos aparecen. Además, no son autoridades que sepan manejar los conflictos sociales, como el caso de la ministra de Salud, Ariana Campero”, dijo Barral, quien considera que Morales no debe trabajar con quienes "le hacen quedar mal”.



En la misma línea, el diputado Rafael Quispe (UD) cuestionó a la Ministra de Salud por no dar solución al conflicto médico que tiene más de 30 días. “El presidente Morales tiene que hacer una evaluación profunda y cumplir con esas sugerencias para poder mejorar”, señaló Quispe.



El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, pidió la destitución de los ministros de Trabajo, Salud y otros porque en su criterio estas autoridades perjudicaron el proceso revolucionario, crearon conflictos y no escucharon las demandas de los trabajadores.



Tradicionalmente los ministros presentan su renuncia colectiva cada 21 de enero ante el presidente Evo Morales, quien decide quiénes se quedan o dejan el gabinete.



El fin de semana el presidente Morales, a la conclusión de gabinete ampliado que se realizó en Villa a Tunari, Cochabamba, manifestó que las organizaciones sociales observaron el trabajo de algunos ministros y por esa situación se determinó trabajar de manera coordinada para mejorar la gestión.