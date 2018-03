El anhelo de industrializar el gas se hizo realidad tras 14 años



25/12/2017 - 10:10:21

Página Siete.- Tuvieron que transcurrir 14 años, desde la Guerra del Gas en 2003, para que el anhelo de industrializar ese recurso natural se convierta en una realidad con la inauguración de la Planta de Amoniaco y Úrea de Bulo Bulo.



El 14 de septiembre, el presidente Evo Morales dio inicio a las operaciones del primer complejo petroquímico de Bolivia, que se encuentra en la provincia Carrasco, de Cochabamba.



La planta de Bulo Bulo es el proyecto de mayor magnitud en la historia del país, que se construyó con una inversión de 953 millones de dólares, recursos que fueron otorgados en calidad de préstamo por el Banco Central de Bolivia (BCB).



El 12 de agosto de 2012, la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH) anunció que la surcoreana Samsung Engineering Co Ltd se había adjudicado -por 843 millones de dólares- la construcción de la fábrica estatal de fertilizantes químicos.



Por ese monto, la compañía ofertó, además la realización del Paquete de Diseño de Proceso (PDP), el Front-End Engineering Design (FEED), la ingeniería de detalle, procura, construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento asistido de la planta.



Por entonces, se tenía planeado que el complejo petroquímico empiece a operar a partir del segundo semestre de 2015, pero las obras de construcción se extendieron hasta el noveno mes de la presente gestión.



Fue así que con motivo de la celebración del 207 aniversario de Cochabamba, Morales entregó el complejo industrializador, donde la planta petroquímica, como tal, demandará al límite de su capacidad un consumo de gas natural de 1,4 millones de metros cúbicos por día (MMmcd), para producir 2.100 toneladas métricas diarias (TMD) de úrea y 1.200 TMD de amoniaco.



Especificaciones



Además del contrato suscrito con la empresa surcoreana para la construcción de la fábrica, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ejecutó varias obras complementarias



La estatal se encargó del gasoducto de alimentación, el camino de acceso, el campamento permanente, el patio de maniobras e interconexión a la línea férrea y la compra de vagones y contenedores para el transporte de la úrea y el amoniaco que ya produce la factoría.



La Planta de Amoniaco y Úrea de Bulo Bulo fue construida sobre un terreno de 20 hectáreas y cuenta con una superficie total de cinco kilómetros de largo por un kilómetro de ancho.



El complejo petroquímico de Cochabamba está compuesto por tres niveles, el primero, para la producción de amoniaco, el segundo para producir úrea, y el tercero para llevar a cabo la oferta de servicios auxiliares.



A partir de la producción de los fertilizantes, se tiene planeado ampliar el área de cultivo nacional, de 2,5 millones de hectáreas a 17 millones de hectáreas. Según el Gobierno, con esta medida se aportará a la seguridad alimentaria del país.



Procedimiento



Para producir los fertilizantes en el complejo petroquímico, el gas natural es procesado con vapor de agua y aire, que combinados permiten la obtención de amoniaco, cuya molécula tiene nitrógeno e hidrógeno.



En el caso de la producción de úrea, se toma el carbono que quedó de la separación del gas natural y se lo mezcla con el amoniaco, que a través de una serie de reacciones químicas entrega el producto final, blanco y en gránulos que tienen de unos dos a cuatro milímetros de diámetro.



La úrea es el fertilizante nitrogenado más utilizado a escala mundial. Al menos 80% de la producción de este agroquímico es utilizado como fertilizante y algo más del 40% de los alimentos cultivados en todo el mundo, en la actualidad, son fertilizados con este insumo.



Desde el inicio de la producción de los agroquímicos en Bulo Bulo, se informó que la úrea nacional sería destinada en un 10 o 20% para satisfacer la demanda del mercado interno, y que entre el 80 y 90% sería destinado a la exportación.



Asimismo, YPFB, además de ser el principal proveedor de gas natural de la región y de constituirse en un exportador neto de Gas Licuado de Petróleo (GLP), asumió la responsabilidad de vender los fertilizantes a los mercados de Brasil, Argentina y Paraguay, principalmente.



En ese sentido, el 29 de noviembre se concretó la primera exportación del fertilizante boliviano al mercado brasileño, que aseguró la compra del 48% de la úrea producida en Bulo Bulo.



La empresa Keytrade AG confirmó la adquisición de 335 mil toneladas del fertilizante por año, de las 700 mil que produce la planta petroquímica.



Desde finales del mes pasado, la compañía brasileña distribuyó el producto nacional en los mercados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina y el estado de Paraná.



Brasil requiere un millón y medio de toneladas de úrea para atender su demanda interna. Bolivia decidió venderle sólo la mitad de la producción de su planta y reservar el 50% para el consumo local y la venta a otros países interesados en el fertilizante.



Proyección



Con la planta en pleno funcionamiento, se tiene proyectado generar recursos para el Estado por al menos 340 millones de dólares anuales como ingreso bruto para los próximos 20 años.



Las etapas de producción, distribución y comercialización en el mercado nacional e internacional le dieron trabajo estable a 250 personas, mientras que los puestos laborales indirectos generados durante estas mismas fases beneficiaron a unos 800 obreros.



Fuera de la construcción de la planta, Samsung Engineering acordó con YPFB operar el complejo por seis meses, período en el que se capacitará al personal boliviano que trabaje en la fábrica de Bulo Bulo, para que luego se haga cargo de la administración de la empresa.



Hasta octubre, el precio de la tonelada de úrea estaba en 263 dólares, es decir que sufrió un incremento respecto a septiembre, cuando inició operaciones y cada mil kilos costaban 235 dólares.



Expertos en hidrocarburos indicaron que para asegurar el éxito del complejo petroquímico, el Gobierno debe abrir nuevos mercados, incluso más allá de Argentina y Paraguay, y mejorar las condiciones de transporte y exportación de la úrea y el amoniaco.



La ubicación de la planta causó polémica



Samsung Engineering Co Ltd inició la construcción de la Planta de Amoniaco y Úrea de Bulo Bulo en septiembre de 2013. Desde entonces, la ubicación del complejo petroquímico fue motivo de cuestionamientos de los expertos.



“Por su ubicación, la Planta de Úrea y Amoniaco, emplazada en el trópico de Cochabamba, es poco estratégica si lo que se busca es exportar los fertilizantes”, explicó a Página Siete el ingeniero y especialista en hidrocarburos Carlos Miranda.



Una opinión parecida fue la del experto en hidrocarburos Hugo del Granado, quien dijo que “una decisión lógica habría sido instalar la Planta de Úrea y Amoniaco en cercanías de la frontera con Brasil”.



No obstante, el Gobierno aseguró que el complejo petroquímico cuenta con las condiciones adecuadas de comunicación y traslado de los fertilizantes. Lo cierto es que la Planta de Úrea y Amoniaco fue entregada sin la ferrovía para llevar la producción hasta Montero, obra que se encuentra en plena ejecución.



Asimismo, YPFB informó que el departamento de Cochabamba, desde Bulo Bulo, se convertirá en el primer “polo de desarrollo” de Bolivia, gracias a la industrialización del gas natural.



“Lejos de toda racionalidad técnica, el proyecto fue ubicado en la región del Chapare, lejos de los mercados de exportación y sin contar con las vías de comunicación para el transporte masivo de su producción”, manifestó al respecto Del Granado.



En la actualidad, camiones con capacidad de 22 toneladas recogen los fertilizantes de la planta de Bulo Bulo, para llevarlos a Montero, de donde son transportados en vagones hasta el puerto de Gravetal.