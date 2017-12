La Iglesia considera que cuando un político se cree un salvador es la peor tragedia



25/12/2017 - 10:00:40

El Deber.- El mensaje navideño del arzobispo de Santa Cruz, monseñor Sergio Gualberti, no solo se centró en el plano espiritual, sino que tuvo señales ligadas a la realidad social y política que atraviesa el país.



Gualberti hizo notar que la elección de Dios no tiene una dimensión política, sino espiritual, tampoco es limitada al pueblo de Israel, sino que se abre a todos los pueblos y para siempre.



“Jesús no viene a imponerse por la fuerza, él ofrece su gracia y propone un camino de salvación muy distinto de las ambiciones humanas de poder, de gloria y de prestigio”, remarcó.



El arzobispo subrayó que gracias al niño que está por nacer conocemos que nuestro Dios es el Dios que salva e interviene para liberarnos del pecado y de la muerte, no hay otro salvador que no sea el Señor, Él es el único salvador y puntualizó: “La historia nos enseña que cuando los políticos asumen pose de salvador, se vuelve la tragedia más grande para un país”.



Al respecto, Adriana Salvatierra, senadora del MAS, sostuvo que no es momento de hablar de política, sino de hacer una pausa y reflexionar y tener un encuentro familiar donde la reconciliación y la tolerancia sean la conducta a seguir.



A su vez, el secretario ejecutivo departamental de la Gobernación cruceña, Vladimir Peña, indicó que si bien la Nochebuena y la Navidad son momentos de reflexión, también es tiempo de repensa en lo bueno y lo malo que uno está haciendo y que en ese punto el presidente y sus ministros deben hacer una autoevaluación sobre sus comportamientos, que en su criterio, están haciendo daño al país.



Cabe recordar que Juan Evo Morales, presidente del país, en su mensaje navideño remarcó que se debe dejar atrás el resentimiento y pensar en el futuro.



Conflicto médico

Durante su mensaje, Gualberti le dedicó un espacio al enfrentamiento que hay entre los médicos y el Gobierno y que ya lleva más de un mes.



“Les invito a orar para que Él (Dios) mueva a las autoridades y el sector de salud, a los profesionales de la salud, a que no escatimen esfuerzos a fin de superar el largo conflicto que pone en riesgo la vida de tantos enfermos y se abran a todas las soluciones justas y posibles sin previas condiciones”, dijo.



El potosino René Joaquino, senador del MAS, sostuvo que el deseo de solución al problema es compartido, pero que no es bueno mezclar lo terrenal con los deseos espirituales.



El papa invoca la paz ante los conflictos del mundo y pide la liberación de los rehenes



El papa pidió paz para todo el mundo, en especial para aquellos pueblos que sufren conflictos, y que sean liberadas los religiosos y fieles secuestrados, en su mensaje tras el rezo del Ángelus desde el palacio pontificio en la plaza de San Pedro (Vaticano).



Francisco recordó que los católicos celebran el nacimiento del "Príncipe de la paz" e invocó "el don de la paz para todo el mundo".



El pontífice renovó su llamamiento para que, en ocasión de la Navidad, "las personas secuestradas, sacerdotes, religiosos y religiosas y fieles laicos, puedan ser liberados y volver a sus casas".



También instó a los fieles a que, en estas horas posteriores a la Navidad, se detengan en silencio en oración delante del nacimiento para "adorar en el corazón del misterio la verdadera Navidad, la de Jesús, que se acerca a nosotros con amor, humildad y ternura", precisó el religioso.