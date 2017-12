Rechazan nuevo Código al menos cuatro sectores sociales



25/12/2017 - 09:51:01

EL Día.- Las protestas y el rechazo al nuevo Código de Sistema Penal, no solo se refleja en el sector salud, sino en la totalidad del sector profesional.



Sin embargo, la nueva norma no ha logrado tener el apoyo de otros sectores sociales del país. Los transportistas, la Central Obrera Boliviana (COB) y los exportadores también han manifestado su descontento con algunos de los artículos del documento.



Reclamos. Si bien hasta el momento el sector salud ha sido el que ha llevado las protestas de forma continua, en los últimos días se ha escuchado las voces de reclamos y rechazo de otros sectores profesionales del país, como los abogados, ingenieros, arquitectos, comunicadores y otros.



El sector profesional está en contra del artículo 205 que según el texto establece sanciones y penalización a los profesionales del país, ante una acción de daño a la salud o integridad física por mala práctica. Entre las medidas que se adoptan está la privatización de libertad, además de sanción económica y la inhabilitación profesional.



Es por eso, que las Federaciones de profesionales del país en conjunto con la Confederación se han declarado en emergencia, afirmando que este punto involucra a todos los gremios en general y no necesariamente a los médicos.



Presión. A las protestas de los profesionales se suma el sector transporte pesado del país, que señalaron estar en desacuerdo con el nuevo Código, por el artículo 173 de la nueva norma, confirmó el secretario general del Sindicato de Choferes Asalariados del Transporte Nacional e Internacional (SCHATIN), Pedro Quispe.



Indicó que este punto se refiere al tipo penal de Homicidio Culposo con Medio de Transporte, el cual castiga con dos a cuatro años de cárcel, reparación económica e inhabilitación a los choferes que por impericia generen un hecho de tránsito con muerte.



Afirmó que ellos hicieron un análisis al documento en estos últimos días con un equipo de juristas y quienes alertaron que los choferes que incurran en ese tipo penal no podrán trabajar más porque serían inhabilitados y, además, tendrán sus bienes en peligro porque se los puede rematar para pagar la reparación económica.

Este sector anunció medidas de presión en contra del texto. Aseguran que iniciarán bloqueo nacional de caminos con cierre de fronteras, exigiendo al Gobierno anular dicha medida.



Limitan las protestas. La COB no quedó de lado en el rechazo del nuevo Código.



Los dirigentes alertan que los artículos 209, 293 y 294 atentan contra la libertad de expresión y las protestas que realizan de forma libre los sectores sociales cuando no son escuchados por las autoridades.



Los tres artículos mencionados se refieren a la cierta limitación que tendrán las protestas o manifestaciones ciudadanas.



El 293 señala que la persona que se alce públicamente y en abierta hostilidad para deponer a algún servidor público, impedir su posesión u oponerse al cumplimiento de leyes o decretos, ejercer algún acto de odio o de venganza en la persona o bienes de alguna autoridad o de los particulares o trastornar o turbar el orden público, será sancionada con prisión de 1 a 3 años y prestación de trabajo de utilidad publica.



Mientras que el artículo 294 establece que la persona que forme parte de un grupo de personas que se atribuyan los derechos del pueblo y pretendan ejercer tales derechos a su nombre, será sancionada con prisión de 2 a 4 años y cuando corresponda su inhabilitación.



Acciones jurídicas. Aunque los empresarios del país llegaran a un acuerdo con los presidentes de las Cámaras de Diputados y de Senado, Gabriela Montaño y José Alberto Gonzales, respectivamente, aún queda el descontento por parte del sector de exportación.



El artículo 65 de la nueva norma, establece sanciones para las personas jurídicas, en diversas situaciones.

Señala que las personas jurídicas son responsables cuando los hechos hayan sido cometidos en beneficio o interés propio o también que al margen de su finalidad y objeto legalmente declarados, se dedique a la comisión de infracciones penales.



La Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), anunció que en descontento con estas irregularidades están preparando un recurso de inconstitucionalidad en contra del documento promulgado recientemente. "Nosotros vamos a tomar acciones porque no satisface a los empresarios en su totalidad, no estamos de acuerdo con este nuevo Código", expresó Wilfredo Rojo, presidente de la Caneb, al confirmar las acciones a tomar.