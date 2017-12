Mesa: Ya no tienen cheque en blanco

25/12/2017 - 09:48:34

Correo del Sur.- En una análisis del conflicto médico, el ex presidente Carlos Mesa consideró que el Gobierno ya no tiene un “cheque en blanco” de parte de la sociedad, y advirtió que los gobernantes pierden noción de la realidad y se creen sus propias historias.



“Los gobernantes están perdiendo progresivamente su contacto con la realidad y se están creyendo sus propias historias. Demasiadas horas en el aire, en actos de masas, en reuniones entre correligionarios, en disputas deportivas y en discursos interminables y repetitivos”, escribió en su columna, ayer.



Mesa señaló que si bien en el pasado el Gobierno pudo resolver los conflictos por la vía de la violencia con éxito, ahora su “cheque ya no está en blanco, los fondos se le están agotando con la misma consistencia que se está agotando su credibilidad”. Habló de los “evidentes signos de agotamiento de lo que alguna vez quiso representar y ya no representa”.