No se puede dejar un vacío jurídico frente a más de 200 casos de negligencia médica por año: Salvatierra

24/12/2017 - 14:59:05

La Paz, (ABI).- La senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Adriana Salvatierra, afirmó el domingo que no se puede dejar un vacío jurídico frente a los más de 200 casos vinculados a la negligencia médica que se registran cada año en el país.



"Se calcula que en un promedio existen más de 200 denuncias anuales que se realizan por casos vinculados a la negligencia médica, entonces es necesario no dejar un vacío jurídico y prestar un resguardo a la población", dijo frente a la mala atención de salud de algunos galenos en el país.



Según datos del Comité de Lucha Contra la Negligencia Médica, publicado en julio pasado por El Diario, en Bolivia anualmente se reciben 250 casos por mala praxis, de los cuales solo 30 se encuentran en procesos de investigación.



Ante esa situación, Salvatierra aclaró que el artículo 205 del Código Penal, que fue elaborado y acordado en diferentes reuniones con el Colegio Médico, prevé el resguardo de la población y del sector médico, al momento de hablar de negligencia médica.



Los médicos del país acatan un paro indefinido desde el 23 de noviembre en rechazo a ese artículo, que -a juicio de los galenos- "criminaliza" su profesión y a la creación de la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema de Salud.



"Este artículo busca generar un equilibrio entre la necesidad de proteger a los ciudadanos de una negligencia médica, de una inobservancia de los protocolos médicos (...), pero también resguardando a los buenos profesionales de salud, aquellos que ejercen de forma no solamente coherente su práctica profesional, cumplen el juramento hipocrático", sostuvo.



Recordó que en los últimos 25 años se presentaron 5.000 denuncias vinculadas a negligencia médica, por lesiones gravísimas, por homicidio culposo o lesiones leves o graves.