Morales recuerda que Latinoamérica ya no es colonia norteamericana

24/12/2017 - 14:57:38

La Paz, (ABI).- El presidente Evo Morales recordó el domingo que Latinoamérica ya no es una colonia norteamericana, en alusión a las ultimas agresiones del gobierno de Estados Unidos (EEUU) contra Venezuela.



"Llama ilegítima a Asamblea Constituyente venezolana, olvida que Venezuela, como su hermana Bolivia, es digna, libre e independiente. Latinoamérica ya no es colonia yanqui", escribió en su cuenta Twitter.



Según medios de prensa internacional, el Gobierno de Estados Unidos condenó las determinaciones de la Asamblea Nacional Constituyente, porque -a su juicio- va en contra de la democracia en ese país.



El miércoles pasado, la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprobó un decreto que establece que los partidos que quieran concurrir a próximas elecciones deben haber participado en comicios anteriores.



Morales cuestionó que EEUU observe procesos políticos latinoamericanos, siendo un país que se caracteriza por ser ilegítimo por su "intervencionismo, racismo y capitalismo que destruye el mundo y paz de pueblos".