Capítulo 1, Petrolero recibe a Destroyers



24/12/2017 - 11:25:13

El Día.- Destroyers buscará hoy dar el primer paso para retornar al profesionalismo cuando visita a Petrolero en Yacuiba, en el primer partido por el Ascenso/descenso indirecto de la gestion 2016/17.



Los "cuchuquis" que se quedaron con las ganas de ascender en forma directa al caer en la final del primer torneo de la Copa Simón Bolívar 2016/17 ante Aurora, enfrentan a un rival (Petrolero) que, resignó su chance de mantenerse en la categoría al perder ante Universitario en partido extra y, ahora debe superar a los canarios si quiere mantenerse.



El cotejo se jugará desde las 15.30 en el estadio Federico Ibarra de la población de Yacuiba.



El partido. Es cierto que el hecho de jugar en profesionalismo, tener un equipo experimentado y aunque haya quedado en los últimos lugares, Petrolero aparece como favorito a superar esta fase.



Sin embargo, como en el fútbol nada se puede asegurar antes de jugar los partidos, Destroyers cuenta con lo suyo además, de la ambición de volver al profesionalismo luego de diez años.



Pese a que el partido se juega en Yacuiba, no significa alguna ventaja ya que tiene similitud con Santa Cruz, por lo que se puede asegurar que el encuentro se presenta como muy difícil.



Los equipos. En la previa, Petrolero llega con muchos problemas a los muchos que ha atravesado durante el año, al que se agrega que su portero Juan Carlos Robles abandonó el equipo y Juan Camilo Ríos que se fue de vacaciones. Por su lado Destroyers llega con todo su potencial en busca del golpe.



6 Veces

Un equipo de la ANF ascendió mediante los indirectos.



15:30 Horas



Está fijado para el inicio del partido entre refineros y canarios.



Apuntes



Siete veces. Que Destroyers juega el indirecto, 1996 ante Universidad, 1997 ante Universitario de Cochabamba, 1998 ante Atl. Pompeya, 2005 ante Guabirá, 2006 ante Ciclón, 2012 ante La Paz FC y 2017 ante Petrolero. En los cinco primeros estando en la Liga defendió su lugar en forma exitosa, y en las últimas dos intentando ascender desde la ANF.



Jugaron dos. En la temporada 2011/12, se jugaron dos partidos indirectos. Wilstermann ante Guabirá y La Paz FC ante Destroyers. Los azulgranas se mantuvieron en la Liga y los aviadores eliminaron a los azucareros.



No hubo. En la temporada 2016/17, por determinación de los dirigentes, no hubo descenso directo pero si un partido por el indirecto.