Wilstermann ya analiza la logística para pretemporada



24/12/2017 - 11:03:22

Los tiempos.- Como es de conocimiento general Wilstermann no jugará sus partidos de la Copa Libertadores en Cochabamba y, por ende, es un hecho que el plantel aviador realizará su pretemporada en la sede donde jugarán el torneo internacional.



Los estadios que Wilstermann inscribió en la Conmebol son el Hernando Siles de La Paz y el Patria de Sucre, aunque debido a que en el Siles también se desarrollarán trabajos de refacción, lo más seguro es que la sede sea la capital.



El director técnico aviador, Álvaro Peña, aseguró que la definición de la sede debe ser antes de iniciar la pretemporada. Espera conocer a ciencia cierta dónde se jugará hasta el 3 de enero, día en el que llegará a Cochabamba para definir los últimos detalles de la pretemporada.



El secretario general de Wilstermann, Renán Quiroga, informó que efectivamente existe la propuesta del cuerpo técnico de hacer la pretemporada en la ciudad donde se juegue la Copa Libertadores y disputar los partidos de la Liga ahí.



“A nosotros nos convendría jugar los primeros partidos de la Liga en Sucre, porque casi es un hecho que esa será la sede de la Libertadores, para que el equipo se vaya aclimatando”, dijo Quiroga, a tiempo de indicar que como dirigencia ya analizan el tema logístico.



“Nosotros estamos viendo ya el tema logístico, hoteles donde podría concentrar el equipo, las canchas que existen en Sucre para que puedan entrenar, el tema de alimentación, porque no podemos esperar mucho tiempo, el partido de ida está a la vuelta de la esquina”, dijo Quiroga



Entre tanto, Peña no quiso dar mayores detalles sobre la pretemporada, se limitó en señalar que ésta empezará entre el 5 y 6 de enero.







DIRIGENCIA SE REÚNE PARA DEFINIR REFUERZOS



Ya conocidos los posibles rivales a los que tendrá que enfrentar para poder conseguir el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores, la dirigencia de Wilstermann se reunirá lo más antes posible para analizar los refuerzos y las renovaciones que se harán para la temporada 2018. También verán las casi inminentes salidas de Cristhian Machado y Gilbert Álvarez.







MARTINS PODRÍA DECIR ADIÓS EN ORIENTE



EL DEBER



El delantero boliviano Marcelo Martins no descartó terminar su carrera futbolística -cuando llegue el momento- en Oriente Petrolero, equipo con el que debutó a escala profesional en 2003, bajo el mando de Néstor Clausen. En esta temporada fue el goleador de la segunda división del fútbol de China con el Wuhan Zall, equipo con el que marcó 23 tantos.



“Algún día sí (puede retornar al conjunto verdolaga), por ahora estoy concentrado en mi trabajo, lo que me piden siempre es hacer goles y espero estar al nivel que necesitan. (No descarta) en algún momento cuando esté por cerrar mi carrera, volver a Bolivia y poder estar en Oriente sería maravilloso”, afirmó Martins.



El delantero de 30 años jugó su primer partido oficial a sus 15 años con el Refinero.



Después se fue al Vitoria de Bahía (Brasil) a terminar su formación. Fichó para el Cruzeiro (Brasil), el Shakhtar Donetsk (Ucrania), pasó al Werder Bremen (Alemania), Wigan Athletic (Inglaterra), Gremio (Brasil) y Flamengo (Brasil). Su anterior club fue el Changchun Yatai (China).