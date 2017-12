Indignación en Portachuelo, robaron en una iglesia



24/12/2017 - 10:53:10

El Día.- Indignación, ese fue el término que utilizaron los fieles católicos cuando llegaban a la iglesia de la Inmaculada Concepción, en Portachuelo, para constatar lo que había ocurrido. "Se robaron los dos cálices, el copón donde se guarda el Santísimo, el pequeño ostensorio del sagrario con la llave", explicaba una vecina mientras miraba asombrada.



Desde la Policía. El capitán Willy Gemio, encargado de la Policía en Portachuelo, explicó que el hecho se produjo entre el viernes y la madrugada del sábado. "El párroco de la iglesia (padre Aquilino Libralón) recién se percató del robo hoy (ayer) en la mañana", señaló.



Investigación. El uniformado indicó que entre los cálices que se llevaron había uno de oro y otros de material sintético. "Cuando llegamos al lugar todo estaba limpio, eso significa que la persona que ingresó no requisó nada, no se tomó la molestia de buscar los objetos de valor, porque sabía dónde se los guardaban", apuntó Gemio.



Sensibilidad. Los vecinos del lugar aseguran que es la primera vez que ocurre un hecho delictivo en una iglesia. "La gente está sorprendida y al mismo tiempo molesta. Primero, porque ocurrió dentro de la iglesia, ya no hay respeto; y segundo, porque estamos a solo horas de celebrar la Navidad. Es insólito", reclamó un vecino.



Recomendación. Desde la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en Santa Cruz, recomendaron a la población tomar sus previsiones y debidos recaudos a la hora de hacer sus compras en los centros de abastecimiento. "Esto porque los antisociales aprovechan el menor descuido para hacer sus fechorías", sostuvieron los efectivos.