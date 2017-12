Policía: lista de futuros generales da un giro y relega a los primeros



24/12/2017 - 10:49:23

Página Siete.- La lista de los futuros generales de la Policía Boliviana que fue enviada al Legislativo presenta cambios significativos con relación a la posición inicial de los postulantes. Algunos que por años se mantuvieron en los primeros puestos de su promoción fueron relegados y los que ahora encabezan la nómina figuraban hasta hace poco en puestos inferiores al noveno.



Desde el Ejecutivo se informó que en los próximos días se realizarán los ascensos, lo cual llevará posteriormente a la designación del comandante general y el Estado Mayor Policial.



El pasado miércoles, el presidente Evo Morales envió a la Asamblea Legislativa la nómina de seis coroneles habilitados para el ascenso: Faustino Mendoza, Juan Lizeca, Agustín Moreno, Santiago Delgadillo, Ronald Sánchez e Iván Quiroz.



Estos oficiales figuran como los primeros de su promoción y los que tienen los mejores puntajes. Pero hace unas semanas cinco de ellos (excepto Lizeca) estaban del noveno puesto para abajo. Los que estaban a la cabeza eran otros, entre ellos el coronel Mauricio Rocabado, que hace poco tuvo problemas con el comandante general, Abel de la Barra.



Ese conflicto se produjo en agosto, cuando se detuvo a dos personas en la oficina de Rocabado, entonces director nacional de Tránsito. De la Barra denunció que allí se armaba un complot en su contra para sacarlo de la cabeza de la institución a través de denuncias penales. Rocabado negó todo, pero entre las filas policiales ya se hablaba de una relación tensa entre el general y los coroneles con más altos puntajes que aspiraban al ascenso.



Entre esos oficiales, además de Rocabado, estaban Julio Alarcón, Hernán Meyer, Hugo Morales, Sergio Medina y Luz Cabrera, quien al parecer podía convertirse en la tercera generala de la Policía en la historia de la institución.



Lo peculiar es que por años esos nombres se mantuvieron entre las primeras posiciones, con algunas variaciones, pero no tan drásticas como las que ocurrieron en las últimas semanas.



“Yo ya tengo mis elegidos, ya tengo los generales que me van a seguir. Cumplo con la norma, con mis reglamentos”, explicó brevemente De la Barra en un anterior contacto con la prensa, después del proceso de postulación para los ascensos a generales.



Uno de los elementos que perjudicó a varios aspirantes al generalato fue la aplicación de un nuevo reglamento aprobado en 2015. Esta norma modificó los requisitos para el ascenso, por lo que algunos oficiales no tuvieron el tiempo suficiente para cumplirlos.



Desde el Comando General se aseguró que todo el proceso se realizó en del marco de la legalidad, sin el afán de beneficiar a nadie.



Carrera verde olivo



Gestión Por lo general la gestión del comandante general y de su Estado Mayor dura un año. Abel de la Barra fue designado por el presidente Evo Morales en febrero de 2017 y el mismo mes el general posesionó a su Estado Mayor.

Procedimiento De acuerdo a la Constitución, es el presidente del Estado el que propone al Senado la lista de oficiales que ascenderán al último grado en la Policía Boliviana, esto en función a los informes emitidos por el propio Comando de la Policía.

Cupos Aunque se espera que sólo asciendan seis oficiales a generales para fines de este año, los cupos varías según la gestión.