Evo: El 2018 será de dura lucha ideológica y política



24/12/2017 - 10:49:05

Pagina Siete.- “El próximo año (2018) será de una dura lucha ideológica, política, partidaria y programática, por tanto, es nuestra obligación la coordinación permanente con los movimientos sociales con el pueblo. Es nuestra obligación superar algunos problemas técnicos y jurídicos”, afirmó ayer el presidente del Estado, Evo Morales, al inaugurar el gabinete ampliado que se realizó en Villa Tunari, en el trópico del departamento de Cochabamba.



El 2018 es un año preelectoral debido a que en octubre de 2019 se tiene prevista la realización de las elecciones generales, a las que el presidente Morales fue habilitado por una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional.



Esto, a pesar del resultado del referendo del 21 de febrero de 2016, cuando un 51,3% de electores dijeron No a la reelección.



El mandatario demandó a las organizaciones sociales trabajar de manera coordinada y tomar en cuenta que por encima de lo jurídico está lo político y lo ideológico.



Es así que pidió reflexionar y preguntarse: “¿de dónde venimos?, ¿cómo venimos?, ¿a qué llegamos al Gobierno?, ¿para qué llegamos al Gobierno? y ¿cuál es nuestra responsabilidad?”.



Según Morales, se tienen que ver los acontecimientos políticos de la región para continuar con la lucha anticolonial. “Entonces, qué mejor un mayor compromiso desde el Estado Plurinacional de Bolivia, estuvimos en Valle Grande acompañados por movimientos sociales y escuchamos algunas delegaciones que vienen con mucha confianza y dicen que la lucha anticolonialista no está perdida y eso es un compromiso para redoblar esfuerzos no solo para América Latina”, indicó.



Al concluir el gabinete ampliado, el presidente Morales informó que directores y viceministros se reunirán cada dos meses con el fin de hacer seguimiento a los proyectos de inversión pública.



Para acabar con la corrupción en la ejecución de obras y en las entidades, de acuerdo con Morales, se determinó realizar auditorías cada tres meses a los diferentes emprendimientos.