No quieren ceder, Gobierno y médicos extreman sus posturas

24/12/2017 - 10:45:13

El Dia.- Luego de que el viernes el presidente Evo Morales manifestara su intención de reanudar el diálogo con los médicos, siempre y cuando estos levantaran sus medidas de presión, el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz, informó ayer que por decisión de sus bases se determinó que el paro y las huelgas de hambre continuarán, aunque se mantiene la oferta al Gobierno de pausar movilizaciones por cuestión de horas para reunirse y sentar las bases del diálogo.



“El presidente (Evo Morales) nos ha enseñado que se negocia en presión, no sin medidas de presión, no es una forma de extorsionar, es una forma de poner en claro que las necesidades tienen que resolverse en igualdad de condiciones”, dijo Cruz en entrevista con Erbol.



Sin solución. Los médicos llevan 32 días de paro con varios piquetes de huelga de hambre y movilizaciones, en demanda de que se anule el artículo 205 del nuevo Código Penal, que castiga a la mala praxis, y el Decreto 3385 que fija los alcances de la autoridad de fiscalización en salud.



"Que levanten cualquier paro o movilización hay diálogo con los ministros o con el vicepresidente o presidente. No tenemos ningún problema, pero acá no se acepta que acá hay tantas agresiones", dijo el presidente.



Por su parte, el Colegio Médico hizo las consultas a su base y ayer su presidente Aníbal Cruz informó que está entregando una carta a Palacio, en la cual se señala que las bases de los galenos determinaron mantener sus medidas de presión, mientras no se anule el artículo 205 y se abrogue el Decreto 3385.



Entre tanto, los pacientes de los hospitales siguen sufriendo las consecuencias porque la atención médica solo se da en las unidades de emergencia y en algunos otros servicios que no pueden suspender sus actividades.



El conflicto médico inició el pasado 23 de noviembre y desde entonces las medidas se han ido radicalizando.