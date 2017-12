La única tierra declarada fiscal del Tunari está avasallada hace 5 años Cochabamba



24/12/2017 - 10:43:09

Los Tiempos.- Desde 2012, la única tierra declarada fiscal en el Parque Nacional Tunari (PNT), ubicada en Combuyo Vinto, es avasallada gradualmente por la Cooperativa Villa Combuyo-Candelaria Suyu y una granja avícola, con el aval de algunos sectores de la dirigencia campesina, según el historial del proceso en la Dirección del Tunari.



Se trata de 55 hectáreas que son parte de las 63,33 que tienen la condición de tierras fiscales desde 2011 por la Resolución 5938.



Sin embargo, después de cinco años de ocupación, apenas queda un pequeño rastro del bosque. (Ver infografía). Los asentados aseguraron a la dirección del parque haber pagado casi medio millón de dólares a la supuesta propietaria y ahora gestionan la dotación de las tierras fiscales.



El director departamental del INRA, Darwin Salazar, informó que sólo el 6 por ciento de las 63,3 hectáreas son tierras fiscales disponibles. Y precisó que la dotación depende de una evaluación que se prioriza a gente sin tierra.



A ello se suma que el reglamento de la Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria modificado por la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria establece en su artículo 92: “Son tierras fiscales no disponibles las que se encuentran en las áreas protegidas bajo gestión del Sernap”.



A diferencia de otros parques nacionales, el 95 por ciento de la tierra del Tunari es de las comunidades o está urbanizada, incluso se han titulado franjas de seguridad y servidumbres ecológicas, explicó el exdirector del Parque Tunari, Carlos Espinoza.



Ante la importancia que tiene esta tierra fiscal para la gestión del parque, se emitieron medidas precautorias. Entre ellas, el desalojo de los asentados, la anotación en Derechos Reales de las 63,3 hectáreas y la prohibición de nuevos asentamientos.



Este año se tomaron dos acciones para frenar el loteamiento. En junio de 2017, la Dirección del Parque, dependiente del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), le pidió al INRA recuperar el predio. En tanto, en octubre se sorprendió a 100 personas ingresando al lugar.



Al respecto, el responsable del INRA dijo que se ha emitido una conminatoria para el desalojo. “Se va a dar continuidad a esta medida en coordinación con las instituciones”, dijo Salazar.



La alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, expresó que Combuyo es una zona productiva que tenía un área que pertenecía a una hacienda, pero que no contaba con el derecho propietario y fue vendida a los comunarios.



Sin embargo, cuando el INRA hizo el saneamiento, los compradores no pudieron acreditar su propiedad.



Según Arce, en el lugar “hay tierras fiscales disponibles y no disponibles”.



Dijo que, sobre las primeras, pidieron que puedan dotarse a los pobladores y que las segundas sean para un proyecto productivo comunitario del que se hagan cargo los comunarios, pero con el control del municipio.



“Hemos pedido al INRA, Sernap, Viceministerio de Tierras y Madre Tierra que de una vez se cuente con el derecho propietario a nombre del municipio, de la Gobernación o a quien corresponda, porque constantemente hay problemas”, declaró Arce.



El exdirector del parque informó que en 2017 pidieron que el INRA recupere las tierras, pero uno de los dirigentes de los comunarios asegura que pagaron.



No obstante, son tierras fiscales no disponibles porque están dentro de un área protegida.