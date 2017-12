Al son de Evo cuidado..., la COD marchó en apoyo a los médicos



24/12/2017 - 10:41:32

Correo del Sur.- 32 días de paro cumple hoy el sector que exige la abrogación del artículo 205 del nuevo Código del Sistema Penal respecto a la mala práctica en salud, y del Decreto Supremo 3385, que crea la Autoridad de Fiscalización del sector.



La de anoche no fue una marcha más. La Central Obrera Departamental (COD) dijo que la inédita movilización que protagonizó en vísperas de Navidad, fue una muestra de que aún en fiestas están dispuestos a protestar en las calles hasta que el reclamo de los médicos sea escuchado por el Gobierno.



"El pueblo se está sumando a la protesta en rechazo al artículo 205, este movimiento está en crecimiento permanente, esta es la muestra de que aún en las fiestas vamos a estar movilizados", advirtió el flamante secretario Ejecutivo de la COD, Carlos Salazar



La marcha que convocó anoche la organización defensora de la clase obrera se concentró en la zona de El Reloj, desde donde descendió por distintas arterias de la ciudad para confluir en la plaza 25 de Mayo.



La dirigencia también se dirigió a los piquetes de huelga de hambre para expresar palabras de ánimo a los ayunadores.



Mientras el diálogo no asoma, en el piquete de huelga instalado en el Colegio Médico de Chuquisaca, ayer se registraron tres bajas. Los ayunadores ahora son nueve, según un reporte dado a CORREO DEL SUR.



También se reportó otros piquetes en el Instituto Gastroenterológico y el Seguro Médico Universitario. Las bajas fueron principalmente por hipertensión arterial.



Consultado sobre si están dispuestos a sumarse a los piquetes de huelga, Salazar dijo que por ahora sólo alentarán a seguir en la lucha y que ellos lo harán por su cuenta desde las calles.



Mencionó que ayer sólo estuvieron en la marcha los sectores de salud, la Federación Universitaria Local (FUL) de San Francisco Xavier, médicos y otros trabajadores, pero anunció que en el ampliado departamental del próximo miércoles trazarán la siguiente movilización que "va a ser mucho más grande porque van a estar involucrados todos los sectores".



"Nos reservamos las medidas que vamos a ir tomando porque están surgiendo nuevas estrategias de lucha, de unidad entre todas las clases sociales del país contra esta medida que no tiene apoyo en ningún estrato de la sociedad", enfatizó.



LOS MÉDICOS



El dirigente de los médicos Benigno Rojas, ponderó que de las movilizaciones no sólo participan sindicatos sino que se va sumando la ciudadanía.



"Al paso que damos muchos se agregan, aplauden y cantan los estribillos que gritamos acá en la marcha", pronunció.



Dijo que si bien cumplieron ya un mes de paro sin haber alcanzado el resultado que buscan, "la fuerza del pueblo hará que cambien las cosas".



Anunció que los piquetes conforme transcurre el tiempo se irán multiplicando. "Iniciamos con dos y ahora tenemos cinco piquetes de huelga no sólo de parte de los médicos sino también hay sindicalistas, los maestros me parece que han entrado también en huelga", resaltó.