Las partes se atrincheran y no se instala el diálogo

24/12/2017 - 10:41:22

El pais.- "El presidente (Evo Morales) nos ha enseñado que se negocia en presión, no sin medidas de presión, no es una forma de extorsionar, es una forma de poner en claro que las necesidades tienen que resolverse en igualdad de condiciones”.



Los médicos del país cumplieron ayer un mes de paro indefinido y lejos de intentar solucionar el conflicto, el Gobierno y la dirigencia de los movilizados decidieron aferrarse a las condiciones que pusieron para reinstalar una mesa de diálogo.



En las últimas horas, las partes nuevamente se mandaron cartas, pero ninguna cedió. El Gobierno ratificó su invitación a un encuentro, pero exige que antes los galenos suspendan sus medidas de presión. “Levanten cualquier paro o movilización (y habrá) diálogo con los ministros, con el Vicepresidente o Presidente, no tenemos ningún problema”, dijo el viernes el presidente Evo Morales.



Horas después, el ministro de la Presidencia, René Martínez, mediante una carta enviada al Colegio Médico de Bolivia, ratificó que el Gobierno está con la “voluntad indeclinable de instalar una mesa de diálogo al más alto nivel y a la brevedad posible”. Pero “exhortamos a reponer inmediatamente la atención médica a los miles de pacientes perjudicados”.



Ayer, el presidente del ente colegiado, Aníbal Cruz, respondió a ambas autoridades mediante otra nota y reiteró que no irán al diálogo suspendiendo sus protestas. “Las bases han determinado no levantar sus medidas mientras no se derogue el Artículo 205 del Código del Sistema Penal y se abrogue el Decreto Supremo 3385, nosotros (sólo) obedecemos el mandato de nuestras bases”, justificó. Entre tanto, la atención médica sólo se da en las unidades de emergencia y en algunos otros servicios que no pueden suspender sus actividades.



El conflicto empezó el 23 de noviembre. Los manifestantes consideran que se busca “criminalizar” su profesión con el Artículo 205 del Código de Sistema Penal, que legisla la mala práctica profesional. Tampoco están de acuerdo con el decreto que creó la Autoridad de Fiscalización del sistema de salud.



Esta última semana, todo se agravó porque las marchas callejeras de médicos y estudiantes de Medicina se tornaron violentas. Los enfrentamientos con la Policía dejaron varios heridos y arrestados. Según el Gobierno, la dirigencia de los médicos desinforma a sus bases e incluso tiene fines políticos.