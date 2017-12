El transporte pesado rechaza Código Penal y amenaza con bloqueos



24/12/2017 - 10:39:56

Correo del sur.- .- Las organizaciones que agrupan al transporte pesado expresaron su rechazo al artículo 137 del nuevo Código del Sistema Penal, y advirtieron con ejecutar un bloqueo nacional de caminos con cierre de fronteras en demanda de que se modifique esa norma.



El artículo 137 se refiere al tipo penal de Homicidio Culposo con Medio de Transporte, el cual castiga con dos a cuatro años de cárcel, reparación económica e inhabilitación a los choferes que por impericia generen un hecho de tránsito con muerte.



El secretario general del Sindicato de Choferes Asalariados del Transporte Nacional e Internacional (Schatin), Pedro Quispe, informó que abogados analizaron la norma y alertaron que los choferes que incurran en ese tipo penal no podrán trabajar más porque serían inhabilitados y, además, tendrán sus bienes en peligro porque se lo puede rematar para pagar la reparación económica.



Quispe lamentó que con esta norma un chofer no podrá tener ningún accidente, porque de lo contrario no tendrá una fuente laboral. Agregó que en ese escenario la contratación de seguros no tendrá sentido. “No salimos a matar, salimos a trabajar. La Ley está muy mal hecha”, dijo.



Por su parte, el ejecutivo del Comité Ejecutivo del Autotransporte Pesado Nacional (Ceatpenal), Édgar Tola, criticó al nuevo Código Penal por “criminalizar al transportista”.



Recordó que su sector tuvo negociaciones con el Gobierno por otros temas sin resultados positivos, pero con la nueva norma la situación se agrava. “Con esto más es de mucha preocupación. El transporte pesado se está poniendo las pilas”, advirtió.



Los dirigentes informaron que sus sector está en emergencia y anunciaron que el martes los transportistas tendrán una reunión para definir medidas de presión. Anticiparon que se decidirá el cierre de fronteras con bloqueo nacional de caminos.



Tola indicó que las medidas de presión podrían iniciarse desde el 12 de enero.



En defensa del Código Penal, el concejal alteño del MAS, Juanito Angulo, ratificó que los choferes deben hacerse responsables por su imprudencia y que una norma similar está vigente.