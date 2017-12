Israel: Una mujer de 42 años da a luz a su vigésimo hijo



23/12/2017 - 18:37:35

Actualidad.- Una mujer de 42 años ha sorprendido al equipo que la atendido en el Centro Médico de la Universidad de Hadassa (Jerusalén) al dar a luz a su vigésimo hijo en el que fue su parto número 19, ya que en una ocasión tuvo gemelos, informa el diario Jerusalem Post.



La partera, Aliza Altmark, ha asegurado que conoció esta información antes de comenzar el proceso porque "siempre tengo que entender a mi paciente, ya que la relación en la sala de partos es muy importante".

Esa comadrona ha explicado que la parturienta "estaba tranquila y relajada", pero "se sorprendió" cuando el alumbramiento no progresó "tan rápido" como los anteriores, así que "le expliqué que cada uno es diferente" y "le prometí" que todo "estaría bien", como así sucedió.



El jefe de Obstetricia y Ginecología de ese centro sanitario, Simcha Yagel, ha asegurado que no tenía conocimiento previo de que una israelí hubiera tenido 20 bebés.



Al parecer, una mujer tuvo su decimonoveno parto en el Centro Médico Shaare Zedek de Jerusalén en 2007, pero los registros oficiales no están disponibles.