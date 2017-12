El fiscal general de EEUU ordenó revisar las investigaciones contra el grupo terrorista Hezbollah en la era Obama



Infobae.- El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, ordenó este viernes una revisión de las investigaciones antidrogas contra Hezbollah de la era del ex presidente Barack Obama, informó el Departamento de Justicia.



El anuncio llega a los pocos días de que Politico publicara que el Gobierno de Obama frenó unas investigaciones por tráfico de cocaína conocidas como Proyecto Casandra contra esta milicia chiíta libanesa para no entorpecer las negociaciones nucleares con Irán.



Esas investigaciones las lideraba la Administración para el Control de Drogas (DEA).



La revisión tiene como objetivo "evaluar las acusaciones de que ciertas cuestiones no fueron adecuadamente perseguidas y para asegurar que todas las cuestiones se manejan apropiadamente", según el Departamento de Justicia.



"Aunque confío en que el último Gobierno no puso barreras para permitir a los agentes de la DEA que llevaran los casos del Proyecto Casandra, este es un tema importante para la protección de los estadounidenses", dijo Sessions.



"Las operaciones -añadió- diseñadas para investigar y llevar ante la Justicia a las organizaciones terroristas que alimentan la crisis de las drogas tienen que ser una prioridad para este Gobierno".



Irán suscribió en 2015 un pacto con seis potencias, entre ellas EEUU, por el que se comprometió a limitar su capacidad atómica y permitir la supervisión de su programa nuclear a cambio del levantamiento de sanciones internacionales en su contra.