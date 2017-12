Morales: los errores deben ser nuevas oportunidades para una mejor gestión



23/12/2017 - 12:08:23

Villa Tunari, BOLIVIA,(ABI).- El presidente Evo Morales consideró el sábado que los errores deben ser nuevas oportunidades para mejorar la gestión gubernamental, al iniciar el gabinete ampliado en el trópico de Cochabamba.



"Las debilidades, los errores deben ser nuevas oportunidades, eso hicimos en muchos temas", dijo en el marco de la inauguración del gabinete ampliado que se realiza en el tópico del departamento de Cochabamba.



Aclaró que es normal que existan problemas por las diferencias que existen en el país, pero -dijo- "no hay que entender eso como un fracaso", sino como una oportunidad para mejorar.



"Cómo no va a haber problemas, somos tan diversos, no solamente fisonómicamente, sino geográficamente, cada región tiene sus propias particularidades", sostuvo.



El gabinete ampliado se realiza para definir lineamientos de trabajo gubernamental para 2018.