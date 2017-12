Así podrás saber si debes cambiar la batería de tu iPhone



23/12/2017 - 11:47:06

El comercio.pe.- La noticia causó mucho malestar entre los usuarios de iPhone, pero independientemente de las consecuencias que tenga esta decisión, lo cierto es que para volver a tener un rendimiento adecuado basta cambiar la batería del móvil, pero ¿cómo saber cuándo hacerlo?



Tiempo de duración

Todas la baterías de celulares disponen de un número limitado de ciclos de carga, tras los cuales comenzarán a desgastarse. Consumido el ciclo ofrecido las baterías no morirán, sino que ya no se cargaran al 100% de su capacidad. Así, en el caso de iPhone, el teléfono ofrece 500 ciclos, después de los cuales la salud de la batería comenzará a bajar.



El gran problema es que el móvil no avisa cuántas rondas ya se han utilizado, a diferencia del ‘Macbook’. Sin embargo, iPhone sí informa si es que la batería ya debe ser cambiada o no, lo único necesario es tener el sistema operativo iOS 10.2.1 instalado o superior. Entonces solo hay que seguir estos tres pasos:



- Abrir la opción de “Ajustes” en el móvil.



- Entrar en la sección de “Batería”.



- En la parte superior, justo antes de "Modo de bajo consumo", deberá aparecerte un mensaje.



Si es que no emerge ningún mensaje quiere decir que todavía no se han alcanzado los 500 ciclos de carga. Por el contrario, si aparece un mensaje que dice “Puede que la batería del iPhone deba repararse” significa que la cantidad límite se ha sobrepasado y deberíamos pensar en reemplazar la batería. Según indica Apple:



“Al realizar diagnósticos en iOS, hemos detectado que es posible que la batería de tu iPhone deba reemplazarse. Cuando a una batería le queda poca vida útil, la carga y la capacidad de proporcionar energía se reducen. Como resultado, la batería necesitará cargarse con más frecuencia y es posible que tu iPhone experimente apagados inesperados”.