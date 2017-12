Ed Sheeran reveló la historia detrás del tema más reproducido de Spotify



23/12/2017 - 11:15:06

Infobae.- Nacido el 17 de febrero de 1991 como Edward Christopher Sheeran, el británico de sólo 26 años se ha convertido desde el lanzamiento en 2011 de su primer disco "+" en una verdadera sensación musical gracias a su innegable talento melódico y al hecho de que, aun en una era donde todos los artistas aparentemente intentan ser alguien que no son para complacer a su discográficas, supo mantenerse fiel a su identidad y respetó su visión de lo que realmente cree es buena música.



Distintas colaboraciones con Taylor Swift y Elton John le ayudaron a ganar fama a nivel mundial, siempre en base a su talento innato como compositor y guitarrista, además de una irresistible y poco común demostración de humildad sobre el escenario.



Posteriormente llegaría su tercer álbum titulado "÷" el cual fue lanzado con gran expectativa en marzo pasado. La producción musical debutó en el primer puesto de los charts británicos, además de alcanzar el primer puesto en los EEUU y otros mercados.



Los primeros singles titulados "Shape of You" y "Castle on the Hill" fueron lanzados de forma anticipada en enero de 2017 y rompieron récords en distintos países como el Reino Unido, Australia y Alemania al debutar en el primer y segundo puesto de distintos rankings.



Para marzo de 2017, Ed Sheeran ya había acumulado en la misma semana diez de sus temas en el Top 10 británico de los singles más populares, algo que lo convirtió en el primer artista en alcanzar semejante hito, anteriormente sólo obtenido por el DJ escocés Calvin Harris.



Pero ha sido sin lugar a dudas la canción "Shape of You" la que ha consagrado al músico en una categoría completamente aparte, al haberse convertido no sólo en el tema más escuchado en la plataforma de streaming Spotify con más de 1.5 mil millones de reproducciones, sino que se ubicó al tope del chart de fin de año de singles de Billboard, a la vez que se mantuvo dentro del "Hot 100" o el ranking de los 100 temas más populares, desde su lanzamiento el pasado 6 de enero.



Con más de 2.9 mil millones de reproducciones en YouTube, el video que explora un romance entre dos jóvenes con letras por momentos directamente explícitas, el fenómeno "Shape of You" parece no conocer límites a su crecimiento. En una entrevista con el periódico norteamericano The New York Times, Sheeran explicó en detalle cómo nació uno de los temas más populares de nuestra generación.



El artículo destaca que, al igual que muchos otros grandes hits de la historia reciente, "Shape of You" fue escrito en medio de una "tormenta de ideas" donde distintos conceptos fueron traídos a la conversación para ser usados, mientras que otros fueron rápidamente descartados. "No recuerdo exactamente cómo fue que escribí mis mejores canciones" compartió Sheeran. "Generalmente sólo me toma unos 20 minutos terminarlas. Y luego simplemente avanzas hacia lo que sigue".



El hacedor de éxitos británico Steve Mac, que trabajó con artistas de la talla de Susan Boyle, Clean Bandit y Westlife, fue parte fundamental del equipo a cargo de la composición de la pegadiza canción. La sesión tuvo lugar en los estudios Rokstone ubicados al oeste de Londres, propiedad del reconocido productor musical.



Mac fue el artífice de darle un sabor caribeño a la canción, algo a lo que Sheeran no se objetó dado que en un principio "Shape of You" ni siquiera había sido pensada para ser usada en su álbum. Pero a medida que el artista comenzó a agregarle sus propias melodías y distintos toques de percusión característicos de su estilo propio, Sheeran fue llevando al tema hacia el género de R&B o "rhythm and blues".



"Estoy enamorado de tu forma" fue una creación de Sheeran, al igual que "estoy enamorado de tu cuerpo" algo que un principio fue debatido por su potencial asociación a la objetivación de la mujer, pero que eventualmente fue descartado dado que lo que se intentó expresar fue mucho más que una relación puramente física.



"No importa lo que seas, estoy enamorado de ti, de tu forma pero de manera figurativa" explicó el artista. Mac retó a Sherran y al resto del equipo a utilizar sólo cuatro acordes durante toda la canción, sin siquiera cambiar a una nota más alta al momento de llegado el coro. "Utilizamos la dinámica, las letras y el ritmo para ir mostrando los cambios en la canción, en vez de realizar modificaciones con las cuerdas de la guitarra" explicó el productor musical.



"Si las letras son buenas y la melodía mejor aún, y tienes sonidos que te anticipan hacia dónde irás, no necesitas mucho más" explicó Mac. Transcurrido noventa minutos, "Shape of You" ya estaba terminada y lista para conquistar los charts de todo el mundo, sin saber que pasaría a ser parte de la cultura popular a pesar de su extrema simpleza.



Sheeran confesaría más tarde que escribió la canción inicialmente como un tema "divertido" que podría ser interpretado por Rihanna en uno de sus populares duetos. Al tocarla por primera vez ante el presidente de su sello Atlantic UK, el hombre se le quedó mirando y le dijo: "¿Estás seguro que se la quieres regalar a otro?".