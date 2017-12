Lluvias y sequías afectan cultivos de fruta en La Paz



23/12/2017 - 09:44:08

El Diario.- Los municipios de Asunta, Cairoma y Cruce Mercedes, son afectados por deslizamientos de tierra en las principales carreteras intermunicipales, el impacto de mediana gravedad es atendido por la entidad vial departamental, mientras que en Sapahaqui los pobladores dan cuenta de fuertes heladas que destrozaron cultivos de fruta.



“En el cruce Mercedes de la Asunta y en Cairoma se reportaron deslizamientos por las precipitaciones pluviales de los últimos días en ambos casos presentaron deslizamientos con pérdida de plataformas, en el último caso tuvimos que despejar la vía” informó el Director del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam), Carlos Poma.



La autoridad mencionó que los deslizamientos fueron de mediana gravedad y que este hecho obstruyó una vía de la carretera, los funcionarios del Servicio de Caminos trabajaron durante 5 horas para rehabilitar el tráfico vehicular de esta zona.



En el departamento de La Paz están desplegados siete equipos de 12 personas con nueve equipos pesados en diferentes provincias para atender reportes de desastres naturales que impliquen daño en las carreteras.



Por otra parte, el Gobernador de La Paz, Felix Patzi, señaló que los equipos, para enfrentar los desastres por la época de lluvias, estarán listos para trabajar en enero y febrero pues según la autoridad en esos meses generalmente se registran desastres de mayor magnitud.



SAPAHAQUI



El municipio de Sapahaqui pertenece a la provincia Loayza y constituye la región de los Valles Interandinos Sur, tiene una población aproximada de 12.484 habitantes y su economía se basa en la producción de hortalizas, tubérculos y frutas.



En últimos días se reportaron fuertes heladas en esta región que, según los productores, afectaron en gravemente parte de su producción frutícola.



Sobre el tema Patzi refirió “oficialmente no nos han reportado alguna situación de desastres en el municipio de Sapahaqui, supongo que aún no es de gravedad y que el municipio puede sobrellevar la circunstancia”.



El Director de Alerta Temprana y Prevención de Riesgos de la Gobernación de La Paz, Luis Alcoreza, explicó que existe un protocolo para atender desastres “cuando un municipio no puede sobrellevar una emergencia manda una notificación a la Gobernación para que pueda actuar inmediatamente con un monto presupuestario para ayudar con materiales y productos.



Cuando el hecho se agrava se convoca a Defensa Civil para que coadyuve con nuestra dirección en los municipios que presentan ese estado”.



Al mismo tiempo Alcoreza explicó que el mayor problema al que se enfrentan al momento de actuar en desastres es el presupuesto, la Gobernación asigna a esta dirección Bs 8 millones “este presupuesto crea vulnerabilidad cuando existen desastres en las poblaciones, este monto no alcanza y solo sirve para paliar los desastres” finalizó el director Alerta Temprana.