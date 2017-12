Aclara que Evo sí será candidato



23/12/2017 - 09:29:53

El Día.- El vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Álvaro García Linera, aseguró que “en 2019 Evo Morales estará en la papeleta electoral”.



Aclaración. García, en conferencia de prensa junto a los presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados, José Alberto Gonzales y Gabriela Montaño, respectivamente, explicó que el Tribunal Supremo Electoral solo tiene la función de organizar, administrar y proclamar resultados de procesos electorales. La interpretación y ejecución de los resultados, dijo, corresponde a otro órgano, en este caso el Órgano Legislativo.



Habilitación. Agregó que no hay dudas de que Morales será candidato presidencial el 2019, sobre todo después de que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) estableció que el TSE no tiene ninguna facultad para interpretar el fallo del Tribunal Constitucional o la Convención Americana sobre Derechos Humanos que habilitan la repostulación del actual mandatario.



"El Tribunal Supremo Electoral es el responsable de organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales y proclamar los resultados. El órgano electoral no interpreta y el órgano Electoral no hace cumplir los resultados", aseveró.



Para el Vicepresidente, la postura del TSE es clara y respaldó la posición de que el resultado del 21F está “vigente y es vinculante”, pues no se modificó el artículo 168 de la Constitución referida a que el presidente y vicepresidente pueden ser reelegidos solo por una ocasión.



“El Órgano Electoral cumplió su trabajo y la Asamblea ejecutó los resultados manteniendo el artículo 168, por lo tanto el resultado del referendo ya se ha ejecutado”, acotó.