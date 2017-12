Agresor involucrado en homicidio agredió a otra persona tres días antes



23/12/2017 - 09:23:05

El Deber.- Rodolfo Mendoza Cuadros, una de las personas que aparece en el video de la golpiza a Luis Fernando Sempértegui Flores en el local Luna Park, había huido al enterarse de la muerte del joven, al igual que el resto de los agresores.



Sin embargo, el jueves en el barrio Pantanal de Trinidad, Beni, después de seguirle la pista, la Policía lo capturó. El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Gonzalo Medina, afirmó que Mendoza tiene antecedentes por violencia y que tres días antes de la agresión a Sempértegui estuvo detenido en celdas de esa unidad policial por haber propinado una golpiza a una persona en otra discoteca.



“Es experto en artes marciales; ha participado en varias competencias de MMA (artes marciales mixtas)”, dijo Medina, quien explicó que fue liberado por orden fiscal debido a que el denunciante no se presentó a seguir el caso.



Lo poco que ha manifestado el aprehendido sobre los sucesos de la madrugada del 11 de diciembre es que no recuerda la magnitud de la golpiza debido a que estaba en estado etílico y que, al enterarse de la muerte del estudiante, todos los agresores, miembros de la agrupación T-laclavo, huyeron.





Antenor Sempértegui, padre del fallecido, agradeció la labor policial y manifestó que como familia lucharán hasta que se castigue a todos los partícipes del hecho, mientras que su hija Nancy pidió a las autoridades hacer cumplir la ley y controlar los horarios de los locales de expendio de bebidas alcohólicas.



Abogados de fugitivos

Medina manifestó que los abogados de dos de los fugitivos, Franklin Durling Chávez y Denis Omar Ponce, se presentaron en la Felcc para manifestar que sus defendidos quieren presentarse espontáneamente a declarar, pero que aún no lo han hecho.



Los otros buscados son Alio Salvatierra Bañón, Luis Antonio Salas Aguilera y la mujer que lo ayudó a escapar a Perú.