Bolivia rechaza intento de EEUU de inmiscuirse en asuntos de Venezuela al llevar el debate a la ONU



13/11/2017 - 20:44:08

La Paz y Nueva York, (ABI).- El representante permanente de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Sacha Llorenti, rechazó el lunes el intento de Estados Unidos (EEUU) de inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela al promover el análisis de la situación de ese país en el Consejo de Seguridad del organismo multilateral.



"En mi calidad de representante de Bolivia, decir que nosotros rechazamos esta actitud de los Estados Unidos que decía, no solamente intenta instrumentalizar al Consejo de Seguridad y a las Naciones Unidas, sino que también de una manera burda intenta inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela", declaró en una conferencia de prensa conjunta con los representantes de Rusia, China y Venezuela, difundida por la Red Patria Nueva.



Según medios internacionales, miembros del Consejo de Seguridad de la ONU analizaban esta jornada la situación de Venezuela en una reunión informal, promovida por Estados Unidos.



Llorenti aclaró que en la agenda del Consejo de Seguridad no está incluido el tema planteado por Estados Unidos porque -dijo- tampoco es una actividad que le competa analizar.



"El Consejo de Seguridad ahora tiene en agenda la elección de los jueces para la Corte Internacional de Justicia, pero no solamente que no es parte de la agenda del consejo, sino que lamentablemente se está tratando de instrumentalizar el nombre del consejo y de las Naciones Unidas", mencionó.



El diplomático boliviano afirmó que la actitud de Estados Unidos se trata de un intento que se asemeja a una "entrada por la ventana" ante los reiterados fracasos por querer introducir el tema en el Consejo de Seguridad.



"La respuesta a las motivaciones son claras y tienen que ver con que Venezuela es el país que tiene más reservas de petróleo en el mundo, nosotros rechazamos esta actitud", expresó.



De acuerdo con medios venezolanos, el Gobierno de ese país calificó de un "acto hostil" la reunión de esta jornada en el Consejo de Seguridad que analizó la crisis política, económica y social, y aseguró que sólo responde a la "agenda política" de la misión de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas.