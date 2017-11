Tribunal Supremo Electoral analizará en sala plena campaña por el voto nulo



13/11/2017 - 20:10:32

La Paz, (ABI).- La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona, informó el lunes que la sala plena de ese órgano electoral analizará la campaña opositora que impulsa el voto nulo en las elecciones judiciales previstas para el 3 de diciembre.



"Eso va a ser valorado en sala plena. Y yo no puedo emitir un criterio previo porque (me) inhabilitaría para el tratamiento en sala plena", dijo consultada sobre si la oposición viola la normativa al llamar a votar nulo.



El fin de semana, el jefe de bancada de la alianza opositora Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría, y algunos de sus partidarios salieron a las calles e iniciaron la "socialización" del voto nulo, y mostraron poleras con la consigna del "No" a la repostulación del presidente Evo Morales en las elecciones de 2019.



"En términos a la libertad de expresión, no se ha restringido en ningún momento el expresar el derecho ciudadano respecto a sus posiciones sobre el proceso electoral", señaló Uriona.



El 3 de diciembre la población votará para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura para los próximos cinco años.