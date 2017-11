López cuestiona mala lectura de Página Siete que desmerece liderazgo de Morales en las redes sociales



13/11/2017 - 19:03:41

La Paz, (ABI).- La ministra de Comunicación, Gisela López, cuestionó el lunes la mala lectura del diario Página Siete, que el sábado en una publicación desmereció el liderazgo del presidente Evo Morales en Twitter, y aseguró que el mandatario lidera las redes sociales, porque tiene un "perfil de comunicador innato".



El sábado, Página Siete estableció que el portavoz de la demanda marítima Carlos Mesa tiene más de 320.000 seguidores en Twitter y sigue a más de 300 usuarios. En tanto Morales cuenta con más de 265.000 seguidores y sigue sólo a seis personas.



Para López, esos datos fueron difundidos sin corroborar información técnica de Twitter y "tienen una intencionalidad netamente política".



"Evo Morales en este momento lidera no solamente la red del Twitter en Bolivia, sino lidera lo que son redes sociales en Bolivia y tenemos los datos y queremos mostrarles un instrumento que usamos para sostener esto", indicó la autoridad.



La Ministra de Comunicación aclaró que Mesa tiene esa cantidad de seguidores en seis años de uso de su cuenta "@carlosdmesag". En tanto, dijo que Morales, con "@evoespueblo", reunió 265.000 seguidores en casi dos años.



Morales abrió su cuenta personal en la red social Twitter en febrero de 2016 y en pocas horas se convirtió en tendencia nacional en internet.



Además, dijo que el incremento de seguidores del mandatario diariamente oscila entre 400 y 500, tres veces más de lo que registra el vocero de la demanda marítima boliviana.



López informó también que el índice de rendimiento de perfil de esa red social muestra que Morales tiene una actividad de 100%, Mesa 18%, Carlos Valverde 28% y Samuel Doria Medina 47%.



En cuanto a los "likes" ("me gusta", en idioma español), precisó que Morales registra en un día un promedio de 227.000 y Mesa sólo 2.300. Mientras que en los mensajes replicados o "retwitts" el Jefe de Estado alcanza a los 196.000 y el vocero de la demanda marítima 396.



La Ministra de Comunicación dijo que esos datos muestran que Morales "tiene un perfil de comunicador innato", que -a su juicio- sigue desde su trayectoria sindical para comunicarse con la población.



"Tenemos un presidente en este momento que está impactando de forma millonaria en la red social de Twitter y eso se lo puede medir no con la interpretación que hace Página Siete", afirmó al precisar que el impacto viral de Morales en esa red social es de 1.721 puntos contra 29 de Mesa.