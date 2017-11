Romero advierte interés político de Adepcoca al acudir a la CIDH por la Ley de la Coca



13/11/2017 - 19:02:58

La Paz, (ABI).- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, advirtió el lunes un "interés político" en la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) al acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para demandar la Ley General de la Coca.



"Hay un interés político, porque aparece ante los medios de comunicación promoviendo un conflicto", dijo a los periodistas.



Adepcoca anunció que acudirá a la CIDH, luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declarara constitucional los artículos observados de esa norma por esa organización.



Romero manifestó que de todas maneras no corresponde una representación ante ese organismo internacional porque es un tema que no forma parte de la Declaración de los Derechos Humanos y garantías constitucionales.



El ministro cuestionó al principal dirigente de Adepcoca, Franklin Gutiérrez, de quien dijo pretende la "confrontación" entre los campesinos de Yungas de La Paz y del trópico de Cochabamba.



"Si nosotros tuviéramos que firmar algo con la mano y luego borrarlo con el codo no podríamos avanzar hacia adelante y eso hace Gutiérrez, luego de haber suscrito un acta y entendimiento con el Gobierno que aceptaba los contenidos de la Ley General de la Hoja de Coca", mencionó.



La autoridad llamó al dirigente a cumplir su compromiso y respetar la voluntad mayoritaria de los Yungas y del trópico, además de reconocer el patrimonio cultural del pueblo boliviano que significa la hoja de coca en su estado natural.