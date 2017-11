Itacamba es reconocida como un excelente lugar para trabajar por el Instituto Great Place To Work

13/11/2017 - 19:00:19

Santa Cruz, (ABI).- El gerente de Gente y Gestión de Itacamba, Edwin Rios, informó el lunes que esa cementera fue la única empresa del rubro reconocida como "un excelente lugar para trabajar", de acuerdo a la evaluación y análisis del Instituto Great Place To Work



"A dos años de habernos planteado el reto de estar entre las 14 mejores empresas para trabajar en Bolivia, hemos logrado la meta con este reconocimiento y tenemos el compromiso de continuar en este camino para ser cada vez mejores", explicó el ejecutivo.



Según el estudio, Itacamba está ubicada en la novena posición de la categoría de empresas de menos de 250 trabajadores, compartiendo ese mérito junto a otras seis compañías multinacionales y ocho nacionales de diferentes rubros.



Ríos explicó que se evalúan diferentes aspectos para elaborar ese ranking y dijo que dos tercios de la puntuación corresponden a los mismos trabajadores de la empresa; el resto se evalúa a través de un cuestionario que se realiza en la institución para evaluar sus prácticas laborales.



Great Place to Work es una firma global de investigación, consultoría y formación, que ayuda a las organizaciones a diagnosticar, crear y sostener excelentes lugares para trabajar a través del desarrollo de culturas de confianza.



Cada año elabora y publica las listas de los mejores lugares para trabajar en más de 58 países en donde está presente con la participación de más de 10 mil empresas.